Теперь повторное тестирование можно проводить через 5 дней с даты появления симптомов болезни или получения положительного результата ПЦР, а не 10 дней, как раньше.

В Украине сокращена продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения, внесены изменения в приказа Минздрава

№722 "Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)".

"Изменениями была сокращена продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения. Ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней с даты появления симптомов или с даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не ранее 10 дней с начала появления симптомов или первого положительного теста", - отметили в Минздраве.

Теперь повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР. Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР.

"Если человек получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания, то самоизоляцию можно завершать. Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней с даты их появления или с даты получения положительного результата тестирования", - отмечают в Минздраве.

В сообщении говорится, что также изменены требования к повторному проведению тестирования. Теперь подтвержденным считается случай COVID-19 без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Основное условие – контакт с подтвержденным случаем COVID-19. При этом напоминается, что ранее подтверждение экспресс-тестами было достаточно для лиц, у которых имелись симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждение ПЦР-методом.

Также изменениями в приказ приоритезировали усилия по отслеживанию контактов случаев COVID-19. В условиях "красного" уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания. Контактами высокого риска будут считаться члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, таких как больницы и учреждения долгосрочного ухода.

Тех, кто получил полный курс вакцинации и ревакцинацию, можно считать контактами низкого риска.

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Как сообщал УНИАН, 4 февраля заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что самоизоляция человека, у которого подтвердили COVID-19, должна длиться не менее 10 дней.

Если с 10-го дня после появления симптомов в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать.

Вместе с тем если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию следует завершать с соблюдением той же нормы: если с 10-го дня в течение трех дней отсутствуют симптомы.

Однако если человек решил раньше сделать ПЦР-тест, и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию также можно завершать. Но следует помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней со дня проведения первого теста.

Кузин также отметил, что по истечении срока самоизоляции дополнительно делать тест на COVID-19 не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.

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