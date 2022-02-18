Глава Минздрава настаивает на необходимости достичь 70% вакцинированных, чтобы с оптимизмом смотреть вперед и не применять карантинные ограничения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал условия, при которых нынешняя волна коронавируса может стать последней.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, будет ли эта волна COVID-19 штамма "Омикрон" последней, Ляшко ответил:

"Если мы будем продолжать вакцинироваться так, как мы вакцинировались в ноябре 2021 года, то эта волна может стать последней".

Он прогнозирует, что, если сохранится сегодняшняя ситуация "по агрессивности коронавируса и штамма "Омикрон", то мы прогнозируем значительное уменьшение количества случаев госпитализации". Ляшко отметил, что при 70% вакцинированных людей в Украине можно будет с оптимизмом смотреть вперед и не применять карантинные ограничения".

Говоря о штамме "Омикрон", он отметил, что в условиях значительного количества вакцинированных людей он имеет меньшую агрессивность и не приводит к большому количеству госпитализаций и длительности пребывания на больничной койке и количествe людей, которые попадают в реанимационные отделения.

"Это осторожный оптимизм к тому, что действительно после "Омикрона" коронавирус может перейти в эндемическое заболевание и станет сезонным ОРВИ", - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине количество людей, привитых второй дозой вакцины против COVID-19, превысила 15 миллионов.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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