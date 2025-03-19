Из-за сокращения финансирования USAID усложнились поставки препаратов для лечения ВИЧ в 8 странах, среди которых Украина.

В Украине ситуация с лекарствами против ВИЧ контролируемая, но в перспективе возможны осложнения, заявила Валерия Рачинская, директор по вопросам прав человека, гендера и развития сообществ БО "100% Жизнь" (Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ).

Об этом она сказала в эфире Киев24, комментируя сообщение ВОЗ, что Украина может остаться без лекарств против ВИЧ из-за сокращения финансирования USAID.

По словам ВИЧ-активистки, месяц назад вообще не было понимания, как будет дальше с этими критически важными препаратами. "Сейчас ситуация не очень хорошая, но более-менее контролируемая. Так, на прошлой неделе в Украину доставлена антиретровирусная терапия, которая была приобретена за счет правительства США, в рамках программы PEPFAR. И эта поставка состоялась по договору между нашей благотворительной организацией и американской организацией, которая осуществляет закупку по заказу USAID", - сообщила Рачинская.

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Она отметила, что эти препараты планируется развезти по регионам в течение трех недель. "Эти препараты обеспечат потребность пациентов без рисков прерывания терапии как минимум по октябрь 2025 года. Остатки некоторых препаратов будут доступны в 2026 году. И это очень хорошие новости", - отметила Рачинская.

По ее информации, поставка детских форм лекарств, которая также была остановлена, возобновилась на прошлой неделе. "Это очень важно. Потому что в противном случае, нехватка этих препаратов началась бы уже в июне 2025 года", - подчеркнула Рачинская. Она добавила, что препараты именно детской формы поступят в Украину в апреле-мае.

Также Рачинская сообщила, что сокращение финансирования USAID привело к тому, что некоторые неправительственные организации, которые работают с пациентами, потеряли до 60% персонала.

Решение Трампа по USAID

В январе президент США Дональд Трамп остановил на 3 месяца все программы помощи США иностранным государствам.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США закрывают 83% программ USAID. Эта организация является крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи. Работникам USAID также приказали уничтожить секретные документы и личные дела.

В ВОЗ заявили, что Украина может остаться без лекарств против ВИЧ из-за сокращения финансирования USAID. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что срывы программ противодействия ВИЧ сведут на нет 20 лет прогресса в борьбе с пандемией ВИЧ/СПИД. По его словам, нехватка лекарств может привести к более десяти дополнительных случаев ВИЧ и 3 млн смертей.

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