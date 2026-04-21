Открытие немецких ученых может развернуть остеопороз вспять

Малоизвестный рецептор может изменить подход ученых к проблеме потери костной массы.

Ученые из Лейпцигского университета выявили малоизученный рецептор, который может открыть путь к новому способу лечения остеопороза - заболевания, ослабляющего кости и повышающего риск переломов.

Как пишет ru-books.livejournal.com, рецептор, называемый GPR133, помогает костям оставаться крепкими, поддерживая клетки, которые строят костную ткань, и сдерживая клетки, которые ее разрушают. Это открытие дает исследователям многообещающую надежду на будущие лекарства от этой болезни.

"Если этот рецептор поврежден в результате генетических изменений, у мышей в раннем возрасте наблюдаются признаки потери плотности костной ткани – аналогичные остеопорозу у людей. Используя вещество AP503, которое было идентифицировано с помощью компьютерного скрининга как стимулятор GPR133, мы смогли значительно увеличить прочность костей как у здоровых, так и у мышей с остеопорозом", - рассказала детали Инес Либшер, ведущая ученая исследования из Института биохимии им. Рудольфа Шенхаймера.

Что такое GPR133

GPR133 относится малоизученной ветви рецепторов, хотя многие лекарства воздействуют на рецепторы того же более широкого семейства. Это делает его интересным кандидатом для разработки лекарств.

В костной ткани GPR133 активируется механическим напряжением и контактом между соседними костными клетками. Другими словами, он реагирует на физические сигналы, которые кости испытывают во время движения и нагрузки. После активации он стимулирует остеобласты - клетки, отвечающие за формирование костной ткани, подавляя при этом остеокласты - клетки, разрушающие костную ткань. В результате костная ткань становится прочнее и эластичнее.

Отмечается, что исследования генетики человека уже связывали варианты GPR133 с различиями в минеральной плотности костей и росте, но его точная роль в костной ткани оставалась неясной. Новое исследование показывает, что рецептор непосредственно участвует в биологии формирования и поддержания костной ткани.

Отмечается, что хотя новое исследование было проведено на мышах, его результаты позиционируют GPR133 как перспективу не только для лечения остеопороза, но и других болезней, связанных с костями.

