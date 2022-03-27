За время войны 6 медиков погибли, 18 имеют тяжелые ранения и находятся в больнице.

С начала войны всего повреждено в Украине 264 учреждения здравоохранения, из них 13 – уничтожено полностью.

Об этом сообщил в эфире телемарафона UAРазом министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С начала войны всего повреждено 264 учреждения здравоохранения. Это как больницы специализированной медицинской помощи, так и амбулатории семейной медицины. 13 больниц уничтожены полностью. Они уже восстановлению не подлежат. На их месте мы будем строить новые больницы", - сказал Ляшко.

По его информации, также повреждены, обстреляны, выведены из строя 65 автомобилей экстренной медицинской помощи, и сегодня они не могут помогать спасать украинцев.

"6 медиков погибли, 18 имеют тяжелые ранения и находятся в больнице, восстанавливают свое здоровье", - отметил министр.

Напомним, врачи "скорой", которые первыми выезжают на место событий и часто под пулями и взрывами спасают жизни украинцев, получили бронежилеты.

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