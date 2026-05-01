Инъекции для похудения могут помочь в борьбе с алкогольной зависимостью: как это работает

Это исследование предоставляет обнадеживающие предварительные данные о потенциальном новом подходе к лечению людей.

Эксперты высказали предположение, что инъекции для похудения могут быть полезны для людей, борющихся с алкогольной зависимостью. Новое исследование показало, что препарат Wegovy может помочь уменьшить употребление алкоголя, пишет The Independent.

Ученые обнаружили, что у алкоголиков, которым вводили семаглутид, наблюдалось уменьшение потребления алкоголя, сокращение количества дней с чрезмерным употреблением алкоголя и значительное снижение тяги к таким напиткам.

"В датском исследовании оценивали семаглутид - известный под торговыми названиями Wegovy для похудения и Ozempic для лечения сахарного диабета 2 типа - среди 108 пациентов с ожирением, обратившихся за лечением расстройства, связанного с употреблением алкоголя. Все участники проходили психотерапию. В течение 26 недель половине из них давали плацебо, а другая половина получала 2,4 мг семаглутида", - добавили в материале.

Видео дня

В начале исследования участники, находившиеся в датском медицинском центре, сообщили о среднем количестве 17 дней с чрезмерным употреблением алкоголя за 30 дней до начала исследования.

За шесть месяцев у тех, кто принимал семаглутид, количество дней с чрезмерным употреблением алкоголя уменьшилось примерно до пяти за 30-дневный период, по сравнению с девятью днями в группе плацебо.

В то же время общее потребление алкоголя также снизилось в большей степени среди тех, кто принимал семаглутид, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

"В начале исследования участники в среднем употребляли примерно 2 200 г алкоголя за предыдущие 30 дней, что за шесть месяцев уменьшилось до среднего показателя 650 г среди тех, кто принимал семаглутид, и 1 175 г среди тех, кто принимал плацебо, по данным исследовательской группы во главе с экспертами из Центра психического здоровья Копенгагена и больницы Фредериксберга", - подчеркнули в The Independent.

В свою очередь главный автор этого исследования Андерс Финк-Йенсен заявил:

"Результаты свидетельствуют о том, что семаглутид не только влияет на аппетит, но и воздействует на биологические механизмы, лежащие в основе зависимости. Это открывает возможности для дополнения существующих методов лечения алкогольной зависимости подходом, направленным на рецепторы GLP-1".

В то же время другая авторка исследования Метте Крусе Клаусен добавила:

"Это группа пациентов с тяжелым течением заболевания и значительным риском как физических, так и психических осложнений. Уменьшение наиболее вредных моделей употребления алкоголя может оказать значительное влияние на жизнь пациентов".

Также руководитель исследовательской программы в Кембриджском университете Мари Спрекли подчеркнула, что это исследование предоставляет обнадеживающие предварительные данные о потенциальном новом подходе к лечению людей, страдающих одновременно ожирением и расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

"Но прежде чем эти данные смогут быть использованы в повседневной клинической практике, необходимы более масштабные и долгосрочные испытания на более разнообразных группах населения", - сказала она.

В свою очередь, профессор психологии Шеффилдского университета Мэтт Филд добавил:

"Это тщательно проведенное исследование показало, что 26-недельный курс лечения семаглутидом привел к значительному снижению частоты случаев чрезмерного употребления алкоголя среди лиц с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, которые также страдали ожирением. Эти результаты выходят за рамки предыдущих обсервационных исследований агонистов GLP-1 и предоставляют одни из самых убедительных на сегодняшний день доказательств того, что эти препараты могут помочь некоторым людям уменьшить потребление алкоголя".

Другие новости о здоровье

Вас также могут заинтересовать новости: