В Трускавце 25 источников и 10 видов воды - рассказываем, в чем особенность минеральных вод и какое предназначение каждой.

Трускавец ежегодно принимает тысячи людей, которые приезжают сюда не за развлечениями, а за водой - именно в ней и заключается главный секрет курорта.

Трускавецкая вода, польза и вред от которой зависят прежде всего от правильного подхода, - это не модный тренд и не маркетинговая сказка, а вековая бальнеологическая традиция с научным обоснованием. Здесь есть источники, которые лечат почки и печень, есть вода для умывания, есть рассолы для ванн – и каждый из них действует по-своему.

Впрочем, есть важный нюанс: выпить "не ту" воду - значит навредить себе. УНИАН расспросил у экспертов, какие минеральные воды есть в Трускавце, что именно они лечат и кому противопоказаны.

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В чем особенность минеральных вод Трускавца

Как рассказала УНИАН кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Наталья Дубей, Трускавец - один из самых популярных бальнеологических курортов Украины.

Город расположен во Львовской области в живописных предгорьях Карпат и славится целебными источниками, чистым воздухом и развитой лечебно-профилактической инфраструктурой. "Официальной датой основания курорта считается 1827 год, когда местный администратор получил разрешение австрийских властей на открытие водолечебницы. Однако письменные упоминания о главной воде курорта - "Нафтусе" - датируются еще XVI веком. Системные исследования ее химического состава проводил львовский ученый Теодор Торосевич, начиная с 1830-х годов. Перед Первой мировой войной в городе появились роскошные виллы и пансионаты; в советский период курорт получил статус всесоюзного. Сегодня развитие Трускавца продолжается - здесь работают современные отели и санаторно-курортные комплексы", - рассказывает эксперт.

Главная особенность трускавецких минеральных вод, говорит специалист, - это их уникальный химический состав, и, если говорить о том, какая минеральная вода самая лучшая, то в первую очередь это касается "Нафтуси":

В мире нет аналогов такой воды. Можно сказать, что она - главная "визитная карточка" курорта.

Уникальность "Нафтуси", объясняет эксперт, – в органическом компоненте: талые и дождевые воды просачиваются через почву, проходят через нефтеносные пласты и пласты озокерита и насыщаются гумусовыми веществами и другими биологически активными соединениями, в частности фенолами. "Нафтуся" скапливается на небольших глубинах и имеет низкий уровень минерализации - от 0,6 до 0,9 г/л, что фактически делает ее пресной.

Именно низкая минерализация является ключевым преимуществом этой воды:

из-за низкого содержания солей эта вода не задерживается в организме, а максимально быстро проникает в клетки, вымывает токсины, способствует выведению продуктов обмена веществ, а также песка и мелких камней из почек. Большинство лечебных вод мира - "Боржоми", "Ессентуки", "Карловы Вары" - являются высокоминерализованными, и с такой задачей они не справятся.

Все источники находятся в пределах трускавецкого месторождения, а воду добывают с помощью специальных скважин, надежно защищенных от внешнего загрязнения.

Какая минеральная вода есть в Трускавце, кроме Нафтуси

Всего в Трускавце различают 25 минеральных источников, однако в активном медицинском использовании находятся 14 из них.

По словам Дубей, здесь насчитывается 10 видов минеральных вод, а главные из них – это "Нафтуся", "Мария" (источник №1), "София" (источник №2) и "Бронислава" (источник №3).

"Марию" и "Софию" добывают с больших глубин, чем "Нафтусю", и они имеют более высокую минерализацию. "Бронислава" залегает еще глубже - уровень ее минерализации самый высокий.

"Нафтуся", "Мария" и "София" предназначены для питья, а "Бронислава" - для наружного применения: полоскания горла и промывания носа.

Отдельное место занимает источник "Юзя", который еще называют "источником молодости". Благодаря содержанию органических соединений нефтяного происхождения эта вода обладает смягчающим действием, схожим с эффектом глицерина, и используется для умывания. Источник бьет самотеком в центре курортного парка - он обустроен в виде колодца и питается из мелководных подземных слоев. Из этой воды также делают ванны и ингаляции.

Есть и высокоминерализованные воды-рассолы для ванн - источники "Эдвард", "Фердинанд", "Эммануил", "Анна", "Екатерина". Из источника №4 "Барбара", который представляет собой высокоминерализованную рассольную воду, вываривают лечебные соли.

Что лечат трускавецкие минеральные воды

Как рассказывает Наталья Дубей, каждая минеральная вода имеет свои свойства.

Минеральная вода "Нафтуся" лечит мочевыделительную систему, печень и нарушения обмена веществ: хронический пиелонефрит, цистит, хронические гепатиты, холецистит, сахарный диабет в легкой или средней форме. Она является мощным детоксикантом и помогает при мочекаменной болезни - однако вымывает только песок и мелкие камешки до 3-5 мм.

"Мария" и "София" лечат заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, но действуют противоположно: "Мария" снижает секрецию желудочного сока и показана при хронических гастритах с повышенной или нормальной кислотностью и язвенной болезни, тогда как "София" стимулирует выделение желудочного сока и назначается при гастритах со сниженной кислотностью.

"Бронислава" помогает при хронических воспалительных процессах – синуситах, тонзиллитах, а ванны из минеральных вод применяют для лечения неврозов и бессонницы.

При этом, подчеркивает эксперт, перед употреблением сначала нужно обратиться к врачу: "Если выпить не ту воду, то можно навредить себе. Врач должен назначить дозировку, указать время приема воды – до или после еды, а также то, пить ее холодной или теплой".

Нутрициолог и эксперт по разумному питанию Лора Филиппова в комментарии УНИАН отмечает - трускавецкие воды отличаются минерализацией и химическим составом, поэтому имеют разные показания:

Важно понимать, что это не "волшебное лекарство" - приехал, попил водички, уехал здоровым, а вспомогательный метод лечения и реабилитации, который работает только при правильном подборе воды и соблюдении рекомендаций врача. И в отношении питания тоже.

Например, если говорить о том, что лечит минеральная вода "Нафтуся" – самая известная из вод – то это слабоминерализованная гидрокарбонатная магниево-кальциевая вода с высоким содержанием органических веществ нефтяного происхождения и специфической природной микрофлорой. При контакте с воздухом эта вода быстро теряет часть своих свойств - поэтому ее традиционно пьют непосредственно у источника.

Наилучшим образом изучены следующие сферы применения "Нафтуси":

хронические заболевания почек и мочевыводящих путей вне обострения;

склонность к образованию мелких камней;

хронический пиелонефрит и холецистит;

дискинезия желчевыводящих путей;

жировая болезнь печени;

некоторые метаболические нарушения, ожирение, инсулинорезистентность – как часть комплексной программы лечения.

В то же время эксперт предостерегает от чрезмерных ожиданий: "Многие рекламные материалы приписывают "Нафтусе" иммуномодулирующие, детоксикационные и даже противоопухолевые свойства. Однако качественных международных клинических исследований высокого уровня доказательности, которые бы подтверждали такие эффекты, практически нет. Поэтому корректно говорить прежде всего о ее мочегонном, желчегонном и спазмолитическом действии".

Кому нельзя пить воду "Нафтуся" и другие минеральные воды Трускавца

По словам Филипповой, минеральные воды – не универсальный лечебный продукт: "Каждая вода имеет свой состав и свое назначение. Время, когда стоит пить, количество, которое стоит пить. Поэтому она и лечебная, что ее назначает врач".

Общие противопоказания для курса бальнеотерапии следующие:

острые воспалительные заболевания и обострения хронических болезней;

активная мочекаменная или желчнокаменная болезнь с риском закупорки протоков;

декомпенсированные сердечно-сосудистые заболевания;

тяжелые формы сахарного диабета;

цирроз печени;

злокачественные новообразования;

тяжелая почечная недостаточность.

Если говорить конкретно о воде "Нафтуся", то ее нельзя употреблять при следующих заболеваниях:

ишемическая болезнь сердца и стенокардия;

гипертоническая болезнь III степени;

цирроз печени;

декомпенсированный сахарный диабет;

хронический гломерулонефрит;

острые воспалительные процессы почек и желчных путей.

Эксперт объясняет опасность самолечения на конкретном примере: если у человека есть камни в почках или желчном пузыре, о которых он не знает, мочегонный или желчегонный эффект воды может сдвинуть их - с непредсказуемыми последствиями.

"Для здорового человека без соответствующих показаний регулярное употребление лечебных минеральных вод не дает доказанных преимуществ по сравнению с обычной качественной питьевой водой", - подытоживает специалист.

Сколько хранится вода "Мария" и другие

Одной из особенностей трускавецких минеральных вод является короткий срок хранения.

По словам Дубей, самая требовательная в этом плане – "Нафтуся":

"Нафтусю" можно хранить не более 2 часов. В ней содержатся летучие нефтяные органические компоненты, которые выветриваются - и вода теряет целебные свойства. Поэтому купить "Нафтусю" в бутылке в магазине, как другие минеральные воды, нельзя.

"Марию" и "Софию" лучше хранить до 5 часов. Эксперт объясняет, что в них нет такого количества летучих нефтяных соединений, однако через 5 часов соли начинают выпадать в осадок, меняется вкус и химическая активность, а лечебные свойства снижаются.

"Юзю" можно хранить до 2 суток в холодильнике, а "Брониславу" в закрытой бутылке – несколько суток.

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справка Наталья Дубей кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Доцент кафедры геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. В 1990 году окончила геологоразведочный факультет ИФИНГ по специальности «Геология нефти и газа», в 1996 году защитила кандидатскую диссертацию по геолого-минералогическим наукам. С 1999 года работает в должности доцента, преподает дисциплины по нефтегазовой гидрогеологии, поиску месторождений и подземных хранилищ газа. Имеет более 50 научных работ, зарегистрирована в международных базах Scopus и ORCID.

справка Лора Филиппова Нутрициолог, эксперт по рациональному питанию, мотивационный спикер Практикует в области нутрициологии с 2016 года. Имеет образование, полученное в трех странах. Член Европейского общества диетологии, нутрициологии и гигиены производства пищевых продуктов (Ганновер, Германия). Приглашаемая экспертка на телевидении и радио, обозревательница печатных и онлайн-СМИ.

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