Немецкая CureVac начинает последнюю фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса в этом месяце.

Немецкая компания CureVac, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, начинает третью фазу испытаний препарата с 22 декабря. В исследовании примут участие 2,5 тыс. совершеннолетних добровольцев.

Читайте такжеВ правительстве Бельгии случайно показали цены на вакцины, которые закупил ЕСОб этом говорится в сообщении компании. В пресс-релизе сказано, что добровольцам в рамках испытаний введут 12 мкг вакцины. Прививок будет две. На этом этапе препарат хотят проверить на медицинских работниках университетской клиники Майнц. Они, как отмечают в компании, находятся под особым риском инфицирования COVID-19.

"Цель этого клинического исследования с участием медицинских работников — выяснить, какое значение может иметь наш кандидат на вакцину для этой конкретной группы людей, которые подвергаются высокому потенциальному риску заражения из-за влияния вируса", — сказала Лидия Остфогельс, руководитель подразделения CureVac по инфекционным заболеваниям, передает ТСН.

Как отмечается, это исследование дополнит уже запущенную фазу испытаний, в которую вовлечены более 35 тыс. человек старше 18 лет из стран Европы и Латинской Америки.

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Автор: УНИАН