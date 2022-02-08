Показатель среднесуточной смертности увеличился на 29% и составляет в среднем 170 человек в сутки.

В Украине начала расти смертность от COVID-19 - в среднем за сутки умирает 170 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он также отметил, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в Украине замедляются, но рост еще продолжается.

"Мы имеем рост заболеваемости в Украине, но с меньшими темпами. На этой неделе имеем плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления роста темпов, но еще распространение заболеваемости будет расти. Ожидаем, что в ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки. Госпитализации также незначительно, но замедляются, а вот смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд растет заболеваемость. Плюс 29% неделя к неделе. Может расти в течение всего февраля", - сказал он.

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Он также отметил, что сейчас наблюдается первая неделя спада заболеваемости в Европе, что объясняется массовым выходом крупных европейских стран из пика заболеваемости. За последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости в Европе уменьшилось на 6%, в мире – на 15%.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в ближайшие две недели количество новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. человек в сутки.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 34 тыс. 353 больных COVID-19. С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 2 тыс. 168 человек, умерли – 255.

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