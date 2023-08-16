Больше всего больных педикулезом нашли среди представителей одной возрастной группы, поделились пособники путинского режима.

Временно оккупированный россиянами украинский Крым "атаковали" вши - уровень заболеваемости педикулезом резко увеличился.

На протяжении семи месяцев в Крыму нашли 283 заболевших, а это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает "РИА Новости Крым", ссылаясь на сведения так называемого "Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю".

По данным псевдоведомства, на территории Крыма большинству заболевших - 90% - нет и 17 лет. "В Севастополе заболеваемость педикулезом среди населения составила 81 случай, что в 2,9 раза больше прошлого года. Из них 66 случаев - дети", - поделились пропагандисты.

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Ситуация на полуострове серьезно ухудшилась после того, РФ как его незаконно аннексировала в 2024 году. Россияне превратили курортный полуостров в военную базу. Украина решила вернуть Крым силовым путем после того, как россияне 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение в Украину.

Стоит отметить, что в конце мая прошлого года сообщалось, что оккупанты в Крыму закрыли больницы для гражданского населения, и там принимают раненых захватчиков.

В конце июля текущего года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наши воины скоро будут на территории полуострова.

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