Такие высокие показатели наблюдаются уже несколько дней подряд.

За минувшие сутки, 4 февраля, коронавирус в Украине обнаружили у 42 553 человек. Среди инфицированных 4 268 детей и 920 медработники. Умерли от осложнений 185 человек, а выздоровели — 9 628. Госпитализировали с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом 3 918 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Такие высокие показатели наблюдаются уже несколько дней подряд. Накануне в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения - 43 778 инфицированных.

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С начала пандемии в нас обнаружили 4,2 миллиона случаев COVID-19. Из них 101 168 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,6 миллиона — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 164 456 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 91 875, методом ИФА — 7 192. Также сделали 65 389 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 18,4 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине 76 350 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получивших две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 людей, бустерную дозу – 444 730 человек. Всего проведено 30 665 677 прививок.

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