Сейчас в Украине зафиксировано более 5 млн случаев заболевания COVID-19.

Пандемия COVID-19 уже позади, но тем не менее люди продолжают болеть на коронавирус по всему миру. Украина не стала исключением, хотя нынешние масштабы болезни стали гораздо меньше. Будет ли новая волна коронавируса, можно ли ее предупредить и нужно ли снова носить маски - что говорят об этом специалисты.

Заболеваемость COVID-19 - ситуация в мире и в Украине

По состоянию на 10.01.2024 года согласно статистике в мире свыше 700 млн человек болеют коронавирусом, около 7 млн человек умерли. В Украине ныне заболевших "короной" - свыше 5,5 млн человек (это 13% населения), более 100 тыс. человек умерли.

По словам врачей, вирус COVID-19 продолжает циркулировать и мутировать, поэтому следует быть готовым к новым его штаммам. Уже сейчас идет речь о разработке новой вакцины от COVID-19, а также комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса. Сложность, говорят медики, заключается в том, что этот вирус нельзя предупредить: он непредсказуем и может циркулировать как зимой, так и летом. Но, по словам эксперта в области общественного здравоохранения Джоди Гест, если люди защищают себя от COVID-19, то это помогает предотвратить появление новых вариантов инфекции - ведь каждый новый случай дает возможность для развития нового штамма.

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Как не заболеть коронавирусом и нужно ли снова надевать маски - что советует ВОЗ и МОЗ

Поскольку количество случаев заболевания коронавирусом и гриппом увеличилось в мире, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал продолжать носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, делать тестирование и прививки: "Продолжайте пользоваться масками, делайте проветривание и соблюдайте дистанцию", – призвал Аданом.

Министерство здравоохранения Украины также дает рекомендации и напоминает, что медицинские маски, соблюдение дистанции и "локальный карантин" в отдельных городах или областях - это базовые противоэпидемические нормы и профилактика COVID-19. Они, несмотря на отмену общенационального карантина из-за COVID-19, действуют в Украине на постоянной основе, а такие меры могут применять в областях или отдельных районах, городах, и даже отдельных учреждениях, предприятиях, учебных заведениях или классах, где зафиксировано превышение эпидемического порога.

При этом в каждой области разный уровень заболеваемости для объявления превышения эпидпорога - он высчитывается, исходя от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций во время эпидсезона.

Когда следует надевать маски от коронавируса?

Надевать защитную маску рекомендуется:

если вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и при этом не можете остаться дома;

если вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;

пациентам с симптомами простуды или с подозрением на инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем;

здоровым людям, которые находятся в местах большого скопления людей, с целью дополнительной защиты;

врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы и во время процедур и манипуляций, которые требуют стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

При появлении признаков заболевания специалисты МОЗ призывают не прибегать к самолечению, а обращаться к семейному врачу, а во время болезни - позаботиться о безопасности родных и коллег (оставаться дома, использовать индивидуальную посуду).

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