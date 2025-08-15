Украина обеспечена эффективными вакцинами против актуальных штаммов COVID-19, - Минздрав

В Украине сейчас подтверждены случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса: 80 больных с Stratus и 2 - Nimbus.

Украина обеспечена вакцинами против COVID-19, все они эффективны против штаммов, которые сейчас в циркулируют в нашей стране, заявил начальник отдела по профилактике инфекционных заболеваний и иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Украины Александр Заика на пресс-конференции в Media Center Ukraine.

Он напомнил, что для всех украинцев вакцина от COVID-19 является бесплатной. И она имеется сейчас в достаточном количестве во всех регионах.

"На уровне страны продолжаем сотрудничество с Глобальным альянсом по вакцинам. В контексте рутинных и ковидных прививок. Потому что именно Глобальный альянс продолжает бесплатно поставлять для Украины вакцину в необходимом количестве, как для взрослых, так и для детей", - подчеркнул Заика.

Он сообщил, что в этом году для детей возрастной группы от 6 месяцев будет доступна вакцина от производителя "Файзер".

"Она будет доступна, надеюсь, уже с сентября", - отметил представитель Минздрава.

Чтобы сделать прививку он рекомендует обратиться к своему семейному врачу.

Заика сообщил, что на сегодня в Украине зафиксированы и подтверждены случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса штамма Омикрон: 80 случаев субварианта коронавируса Stratus и 2 случая субварианта Nimbus.

"Штамм субвариант Nimbus - уже есть два случая. Последний был в Одесской области. Сначала мы зафиксировали его в Винницкой области. И по Stratus более 80 случаев уже имеем. К счастью, эти штаммы не вызывают тяжелых заболеваний и последствий", - отметил Заика.

По его данным, в этом году значительно больше случаев обращений за медпомощью и прохождения лечения в стационарах, по сравнению с таким же периодом прошлого года.

"За прошедшую неделю зафиксировано более 1 тыс случаев. Но это меньше, чем аналогичный период прошлого года. Было и до 5 тыс случаев еженедельно в аналогичный период. Сейчас мы не говорим о вспышке, мы говорим о росте заболеваемости именно в этот период времени, который имел место и в прошлом году", - прокомментировал Заика.

Он призвал не пренебрегать масками и вакцинироваться.

"Все доступные вакцины сейчас в Украине качественные и эффективные. Они есть в достаточном количестве. И они работают против тех штаммов, о которых мы упомянули", - заверил представитель Минздрава.

Алексей Даниленко, и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья обратил внимание, что новые субварианты коронавируса легче распространяются среди молодежи и детей. В частности, в виде легких, бессимптомных форм.

"Как раз это может приводить к скрытому распространению инфекции", - подчеркнул он.

По словам Даниленко, надо также помнить о гриппе - нужно вакцинироваться в том числе от гриппа. Он отметил, что вакцина от гриппа есть в наличии и доступна уже сейчас. Но она не является бесплатной, как вакцина против COVID, напомнил Даниленко.

Распространение коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве информировали, что в Украине лабораторно подтвердили заболевания новыми случаями субвариантов коронавируса Nimbus и Stratus.

Отмечалось, что случай нового субварианта коронавируса "Омикрон" под названием Nimbus в августе обнаружили в Винницкой области.

По состоянию на вчера у ведомства была информация о 38 подтвержденных случаях субварианта коронавируса Stratus и один случай субварианта Nimbus в Украине.

Минздрав обращал внимание, что субвариант коронавируса Nimbus (NB.1.8.1), как и субвариант коронавируса Stratus (XFG) пока доминирующие в мире. Это новые мутации штамма "Омикрон". Там отметили, что вакцинация остается основным способом защиты во избежание тяжелого течения болезни и осложнений.

