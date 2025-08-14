Эти штаммы быстрее распространяются и обусловливают тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом.

В Украине лабораторно подтвердили заболевание новыми случаями субвариантов коронавируса Nimbus и Stratus.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). Отмечается, что случай нового субварианта коронавируса "Омикрон" под названием Nimbus в августе обнаружили в Винницкой области.

"Субвариант коронавируса Nimbus (NB.1.8.1), как и субвариант коронавируса Stratus (XFG) пока доминирующие в мире. Это новые мутации штамма "Омикрон". Сейчас в Украине подтверждено 38 случаев субварианта коронавируса Stratus и один случай субварианта Nimbus", - отмечают в Минздраве.

В сообщении сказано, что, по мировой классификации ВОЗ, оба субварианта включены в перечень, как требующие мониторинга на уровне стран. Из-за специфических мутаций в белке-шипа субвариантов вирус быстрее распространяется и вызывает тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом. Заболеть могут и ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

В Минздраве отмечают, что субвариант коронавируса Nimbus не вызывает более тяжелое течение болезни, чем предыдущие варианты. "Его характерный симптом - острая боль в горле. Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса", - сказано в сообщении.

Субвариант коронавируса Stratus также не вызывает более тяжелое течение болезни, чем предыдущие варианты, а его характерные симптомы - хриплый голос, а также насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

В Минздраве отмечают, что вакцинация остается основным способом защиты во избежание тяжелого течения болезни и осложнений. В Украине используют омикрон-специфическую вакцину, которая адаптирована для защиты против варианта Omicron коронавируса SARS-CoV-2 и его субвариантов, которые циркулируют в мире. Ежесезонная вакцинация остается рекомендованной для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения COVID-19.

Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев взрослым и детям, которые имеют ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания; беременным; людям старше 60 лет; взрослым и детям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции; представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные).

Коронавирус вернулся в Украину

Коронавирус снова вернулся в Украину - на этот раз страну медленно, но уверенно поражает новый штамм - Stratus.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Алексей Даниленко пояснил, что сейчас коронавирус Stratus - это один из двух самых распространенных в мире. Второй по "популярности" - (Nimbus).

