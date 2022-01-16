В субботу COVID-19 диагностировали у более 500 детей.

Коронавирус в Украине в субботу, 15 января, диагностировали у 6 379 человек, в том числе COVID-19 нашли у 503 детей и 92 медиков.

За сутки госпитализированы 1 957 пациентов, а выздоровели 2 359, говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

В министерстве добавили, что в субботу жертвами коронавируса стали 88 человек.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 16 января:

Общее количество заболевших – 3 754 458 человек;

Общее количество переборовших болезнь – 3 553 642 человека;

Общее число жертв – 98 283;

Общее количество сделанных ПЦР-тестов 17 168 201.

Читайте такжеМинздрав сократил "оранжевую" зону: где улучшилась ситуацияНапомним, коронавирус в Украине 14 января диагностировали у 10 569 человек, 13 числа COVID-19 нашли у 10 476 человек, а 12-го – у 10 046.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. В нашей стране в марте 2020-го стартовал карантин, и он продолжается до сих пор.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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