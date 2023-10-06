Врачи его рекомендуют пациентам из группы риска тяжелого течения COVID-19.

В Министерстве здравоохранения рассказали о "сезонном бустере" против COVID-19 и кому его делать.

Согласно сообщению Минздрава, утверждены обновленные рекомендации по вакцинации против COVID-19 на 2023-2024 годы. Медики отмечают, что основой для защиты от тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок. То есть две дозы первичной вакцинации и первая бустерная прививка, которую вводят через 5 месяцев.

"Три прививки - общий рекомендуемый курс вакцинации для каждого. Все последующие прививки после третьейэто дополнительный бустер, (в некоторых странах он называется "сезонный бустер"). Врач его рекомендует пациентам из группы риска тяжелого течения COVID-19", - информирует Минздрав.

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Уточняется, что речь идет о людях старше 60 лет; тех, кто имеет серьезные сопутствующие болезни; людям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни.

"Украинцы, которые не относятся к вышеупомянутым группам риска, но планируют получить и "дополнительный бустер", например, для поездки в страны, где есть требования иметь дополнительную прививку, или те кто изъявили желание получить "дополнительный бустер" – могут сделать прививку после консультации с семейным врачом в амбулатории или в пункте прививки", - отмечают в министерстве.

Коронавирус: новости

В мае ВОЗ отменила статус пандемии коронавируса. Но он никуда не исчез, а перешел в категорию сезонных заболеваний на равне с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями.

В сентябре стало известно, что ученые обнаружили очередной мутировавший вариант коронавируса, получивший название "Пирола". Он стремительно распространяется по миру. "Пирола" является новейшей версией штамма "Омикрон", которая появилась этим летом. Она имеет 34 новые мутации, которые могут значительно ослабить эффективность противоковидных вакцин. "Пиролу" обнаружили уже минимум в 15 странах мира.

ВОЗ призвала готовиться к новой волне коронавируса и безотлагательно начинать массовую вакцинацию.

В свою очередь издание Newsweek обнародовало новые цены на вакцины против COVID-19 в США, которые резко выросли за последние месяцы. Отмечалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) платит более $80 за две дозы вакцины Pfizer и Moderna. При этом, летом 2020 года CDC купил вакцину Pfizer по цене $19,50 за дозу и вакцину Moderna по $15,25 за дозу.

В январе The Wall Street Journal сообщила, что Moderna рассматривает возможность повышения цен на свою вакцину против COVID-19 до $110-$130 за дозу.

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