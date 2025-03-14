Больше всего случаев этой болезни в 2024 было зарегистрировано в Румынии.

Заболеваемость корью в Европе и Центральной Азии в прошлом году выросла в два раза по сравнению с 2023 годом. Об этом предупредили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ, передает Sky News.

Отмечается, что в 2024 году в регионе было зарегистрировано 127 350 случаев инфицирования, что является самым высоким показателем с 1997 года. Это около трети от общего количества случаев в мире, которое в прошлом году составило 359 521.

Более 40% случаев в Европе - это дети в возрасте до пяти лет, поэтому обе глобальные организации призвали к срочным действиям для повышения уровня вакцинации.

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По информации организаций, в 2023 году полмиллиона детей в регионе не получили первую дозу вакцины (MCV1), которая должна быть предоставлена в рамках плановой иммунизации.

"Считается, что две дозы вакцины против кори на 97% эффективно предотвращают заболевание, которое обычно поражает дыхательную систему и приводит к таким симптомам, как лихорадка, кашель, насморк и сыпь", - добавляют в Sky News.

Кроме того, более половины случаев заболевания в Европейском регионе пришлось лечить в медучреждении, а 38 человек умерли.

"Корь вернулась, и это тревожный сигнал. Без высокого уровня вакцинации невозможно обеспечить безопасность здоровья... Вирус кори никогда не отдыхает - и мы тоже не можем", - отметил директор Европейского бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге.

Сообщается, что в 2024 году больше всего больных корью было зафиксировано в Румынии, а именно 30 692 человека. На втором месте был Казахстан с 28 147 лицами.

По словам британских чиновников, в прошлом месяце в стране было зарегистрировано более 200 случаев кори, а также ожидается, что их будет гораздо больше.

В свою очередь в ВОЗ и ЮНИСЕФ говорят, что количество случаев кори в регионе в целом снижается с 1997 года, когда было зарегистрировано 216 тысяч случаев, достигнув минимума в 4440 случаев в 2016 году.

Напомним, что корь является одним из самых заразных вирусов для человека. Во время серьезных случаев эта инфекция может вызвать осложнения, а именно пневмонию, энцефалит, обезвоживание и слепоту.

Вирус кори распространяется во время кашля и чихания, а также тесных личных контактов. Он является активным и живет в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение нескольких часов.

Известно, что инфицированный человек способен передавать вирус за четыре дня до и за четыре дня после появления у него сыпи.

Конкретного лечения от кори нет, поэтому лучшей защитой от нее является вакцинация. В Украине можно сделать комплексную вакцину от кори, паротита и краснухи (КПК).

По информации Центра общественного здоровья, она является безопасной, эффективной и защищает от вируса.

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