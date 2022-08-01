Особенно целесообразно позаботиться о получении бустера людям из групп риска.

В Минздраве рассказали, нужно ли колоть бустерную дозу вакцины, если человек уже переболел COVID-19.

Об этом сообщается Минздраву в официальном Telegram- канале.

"Даже если после двух доз вакцины вы переболели COVID-19, вам стоит получить бустерную дозу прививки. Отдельно напомним, что прививка защищает именно от тяжелого течения и смерти вследствие коронавируса. Эффективность вакцин против коронавирусной болезни со временем угасает. Также появляются новые штаммы вируса. Бустерная же доза помогает восстановить эффективность вакцины и продлить защиту от тяжелого течения и смерти от COVID-19", - напомнили в Минздраве.

Там подчеркнули, что особенно целесообразно позаботиться о получении бустера людям из групп риска.

"Это пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми, легочными болезнями, а также онкозаболеваниями и диабетом. Именно они могут иметь тяжелое течение ковида, попасть в больницу и даже умереть от него", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине разрешили введение второй бустерной дозы вакцины против COVID-19 всем людям в возрасте от 60 лет, а также людям 18-59 лет с хроническими болезнями.

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