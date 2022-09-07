Препарат, называемый Convidecia Air, доставляет дозу вакцины через затяжку воздуха из небулайзера.

Китай первый в мире одобрил ингаляционную вакцину против Covid-19.

Об этом сообщил производитель препарата CanSino Biologics.

Согласно решению регулятора, Convidecia Air можно использовать для экстренного использования как бустерную вакцину.

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Прибор доставляет дозу вакцины через затяжку воздуха из небулайзера, который затем вдыхается ртом. Отмечается, что инъекционная вакцина от этой компании уже используется в Китае и была одобрена в нескольких других странах.

Согласно базы данных, которую поддерживает ВОЗ, новый продукт CanSino является одной из двух "ингаляционных" вакцин, достигших клинической фазы разработки.

Стоит добавить, что решение об одобрении препарата происходит на фоне усиления карантинных мер в Китае.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае город-миллионник закрыли на локдаун из-зи трех случаев коронавируса в бессимптомной форме. Всех жильцов обязали оставаться внутри домов, а у ворот выставили охрану.

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