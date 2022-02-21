Больше всего новых случаев в Украине зафиксировали в Киеве и Днепропетровской области. В мире странами с наибольшим распространением вируса остаются США, Индия, Бразилия, Франция, Британия и Россия.

За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине коронавирус зафиксировали у 13 562 человек, из них инфицировалось 1 254 детей и 151 медработник.

Так, по данным Минздрава на утро 21 февраля, в Украине с COVID-19 госпитализировали 1886 человек; летальных случаев - 127; выздоровели - 13 904 человека.

Больше всего новых случаев в Киеве (2297) и Днепропетровской области (1353).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В целом за все время пандемии в Украине заболело 4 734 333 человека, из них 3 952 363 выздоровели, умерли — 104 645.

Напомним, в Украине до конца марта действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. В "красной зоне" находится Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая и Луганская области, остальные регионы - в желтой или оранжевой зонах.

Тест на коронавирус в Украине

За сутки протестировали методом ПЦР-17 065 человек, методом ИФА - 2272, экспресс-тестами - 27 091.

Всего с начала пандемии проведено 19 390 438 ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине 17 172 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 4 769 человек, вторую дозу – 7 965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу – 4 360 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получивших две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. Всего проведено 31 497 378 прививок.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 425 млн человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 425,064,815 человек, из них выздоровело 350,590,195 человек. Число умерших возросло до 5,906,309.

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (80 087 617), Индия (42 837 960), Бразилия (28 208 212), Франция (22 286 829) Великобритания (18 605 752), Россия (15 370 419), Турция (13 504 485), Италия (12 469 975), Германия (13 602 431) Испания (10 809 222) и Аргентина (8 827 504).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (959 412), Бразилии (644 362) и Индии (512 141).

Справка УНИАН. Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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