Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве.

За минувшие сутки, 18 февраля, в Украине коронавирус зафиксировали у 31 125 больных. Среди новых пациентов – 2 611 детей и 765 медицинских работников. Это меньше, чем накануне (34 938 положительных тестов).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 208 человек; летальных случаев - 260, выздоровели - 30 487 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве - 4 391 больной.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев - 4 391;

Винницкая область - 596;

Волынская область - 949;

Днепропетровская область - 2 523;

Донецкая область - 1 564;

Житомирская область - 1 373;

Закарпатская область - 419;

Запорожская область - 1 295;

Ивано-Франковская область - 469;

Киевская область - 1 257;

Кировоградская область - 418;

Луганская область - 682;

Львовская область - 911;

Николаевская область - 1 349;

Одесская область - 2 657;

Полтавская область - 1 346;

Ривненская область - 734;

Сумская область - 967;

Тернопольская область - 560;

Харьковская область - 2 096;

Херсонская область - 987;

Хмельницкая область - 898;

Черкасская область - 1 280;

Черновицкая область - 338;

Черниговская область-1066.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 19 февраля в Украине зарегистрировали 4 703 323 больных на коронавирус. 3 926 496 из них уже преодолели болезнь, но, к сожалению, по меньшей мере 104 366 пациентов умерли.

Тест на коронавирус в Украине

Вчера в Украине провели 119 570 тестирований на коронавирус, в частности: 53 005 методом ПЦР и 5 019 методом ИФА. Также было проведено 61 546 исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине провели 19 341 828 ПЦР-тестирований.

Вакцинация против коронавируса в Украине

За сутки 67 636 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 людей.

От начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получивших две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. Всего проведено 31 450 678 прививок.

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