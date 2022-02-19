За минувшие сутки, 18 февраля, в Украине коронавирус зафиксировали у 31 125 больных. Среди новых пациентов – 2 611 детей и 765 медицинских работников. Это меньше, чем накануне (34 938 положительных тестов).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 208 человек; летальных случаев - 260, выздоровели - 30 487 человек.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве - 4 391 больной.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев - 4 391;
- Винницкая область - 596;
- Волынская область - 949;
- Днепропетровская область - 2 523;
- Донецкая область - 1 564;
- Житомирская область - 1 373;
- Закарпатская область - 419;
- Запорожская область - 1 295;
- Ивано-Франковская область - 469;
- Киевская область - 1 257;
- Кировоградская область - 418;
- Луганская область - 682;
- Львовская область - 911;
- Николаевская область - 1 349;
- Одесская область - 2 657;
- Полтавская область - 1 346;
- Ривненская область - 734;
- Сумская область - 967;
- Тернопольская область - 560;
- Харьковская область - 2 096;
- Херсонская область - 987;
- Хмельницкая область - 898;
- Черкасская область - 1 280;
- Черновицкая область - 338;
- Черниговская область-1066.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на 19 февраля в Украине зарегистрировали 4 703 323 больных на коронавирус. 3 926 496 из них уже преодолели болезнь, но, к сожалению, по меньшей мере 104 366 пациентов умерли.
Тест на коронавирус в Украине
Вчера в Украине провели 119 570 тестирований на коронавирус, в частности: 53 005 методом ПЦР и 5 019 методом ИФА. Также было проведено 61 546 исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
С начала пандемии в Украине провели 19 341 828 ПЦР-тестирований.
Вакцинация против коронавируса в Украине
За сутки 67 636 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 людей.
От начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получивших две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. Всего проведено 31 450 678 прививок.