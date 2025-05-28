В этом году вариант NB.1.8.1 стал доминирующим в Китае.

По миру распространяется новый высокоинфекционный штамм COVID-19. Он уже привел к всплеску госпитализаций в Китае, а теперь его фиксируют и в Соединенных Штатах Америки.

Об этом со ссылкой на заявление американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) пишет New York Post. Отмечается, что впервые в Штатах новый вариант коронавируса зафиксировали в марте и апреле 2025 года среди международных путешественников.

В то же время в ЦКЗ говорят, что сейчас в США зафиксировано слишком мало случаев инфицирования вариантом NB.1.81, чтобы их можно было должным образом отслеживать. Однако эксперты предупреждают, что учитывая распространение вируса в Китае, он передается быстрее, чем другие доминирующие штаммы.

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Примечательно, что в этом году вариант NB.1.8.1 стал доминирующим в Китае. Случаи инфицирования все чаще фиксируют по всей Азии. К примеру, в Гонконге за последние четыре недели зафиксировали 81 тяжелый случай болезни, в том числе 30 летальных. Подавляющее большинство заражений приходится на взрослых людей от 65 лет и старше.

В то же время в континентальном Китае в течение месяца доля пациентов, обратившихся за помощью из-за COVID, выросла 7,5% до более чем 16%.

"То, что наблюдается в Китае, Гонконге и некоторых других регионах, где этот вариант действительно резко вырос, – это увеличение количества госпитализаций", – отметила доктор Эми Эдвардс, профессор педиатрии в медицинской школе Университета Кейс Вестерн Резерв, в интервью телеканалу CBS News.

Что известно о новом варианте коронавируса

Вариант NB.1.8.1 может вызвать у человека кашель, боль в горле, лихорадку и усталость – как и другие штаммы. Однако, в отличие от предыдущих, этот вариант, похоже легче распространяется, говорит профессор микробиологии и иммунологии в Университете Невады Субхаш Верма.

В то же время доктор Эдвин Цуй, руководящий Центром здравоохранения Гонконга утверждает, что новый вариант коронавируса "не следует воспринимать легкомысленно". Он отметил, что вирус, вероятно, эволюционировал, и возможно может "обходить" защиту вакцин против COVID.

Распространение болезней - другие новости

Несколько недель назад в Киеве зафиксировали вспышку гепатита А. По состоянию на 16 мая было известно о 65 больных в Соломенском районе столицы. Среди них – 31 ребенок.

Тем временем на круизных лайнерах отдых людям портит "новый доминирующий штамм" норовируса. Желудочная инфекция характеризуется общими симптомами, включая диарею, рвоту, тошноту и боль в животе. В 2024 году ЦКЗ было зафиксировано 18 вспышек инфеуции на лайнерах, и в этом году, как ожидается, показатель будет еще выше.

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