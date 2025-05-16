На сегодня вспышка заболевания Гепатитом А происходит в одном районе Киева.

Вспышка гепатита А зафиксирована в Соломенском районе Киева. По состоянию на утро пятницы, 16 мая, известно о 65 больных. Об этом сообщила заместитель генерального директора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики Минздрава" Наталья Гунченко во время брифинга.

"По состоянию на сегодня на утро у нас в городе Киеве заболели наибольшее количество больных, это 65 человек, из них 31 ребенок. Это в Соломенском районе, микрорайон Отрадный", - отметила она.

По словам Гунченко, на сегодня можно говорить, что вспышка заболевания Гепатитом А происходит в одном районе Киева.

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Она также отметила, что продолжается расследование источников вспышки гепатита А в столице. Как рассказала Гунченко, рассматривают сразу несколько возможных причин.

"Источниками вирусного гепатита А, вспышка которого на сегодня наблюдается в Киеве, могут быть вода, пищевые продукты и люди, которые бессимптомно болеют сейчас. И мы работаем как раз по этим трем источникам", - отметила заместитель генерального директора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики Минздрава".

Гепатит А - что известно

Гепатит А - это заболевание, вызванное вирусом гепатита А, который поражает печень. Также его называют болезнью Боткина, которая может иметь как легкое, так и тяжелое течение, говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Вирус гепатита А передается через употребление загрязненных продуктов или воды, которые могут содержать фекалии инфицированных людей, вследствие несоблюдения личной гигиены. Также вирус может появляться в семьях, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.

Кроме того, инфицирование может передаваться и половым путем.

Самыми распространенными симптомами гепатита А являются слабость и утомляемость, повышение температуры тела, потеря аппетита, диарея, рвота, неприятные ощущения в животе, тяжесть в правом подреберье, потемнение мочи и желтуха.

В то же время в ноябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала главные патогены, которые постоянно вызывают серьезные болезни у людей, и поэтому необходимо разработать против них вакцину в приоритетном порядке. В исследовании ВОЗ говорится, что это первая глобальная попытка определить эндемичные патогены, которые представляют наибольшую опасность для здоровья людей.

В ВОЗ устанавливали приоритетность, основываясь на уровне распространения заболевания; резистентности к антибиотикам и социально-экономического влияния. Среди приоритетных болезней названы: ВИЧ, малярия, туберкулез.

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