"Пирола" имеет 34 мутации и может легко передаваться. При этом врачи еще не выяснили, на что способен этот штамм.

Число госпитализаций пациентов с Covid-19 за неделю выросло на 24% в Великобритании, поскольку новый вариант "Пирола" распространяется очень быстро.

Данные, опубликованные Агентством безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) показывают, что за последнюю неделю сентября число людей с положительным результатом теста на коронавирус выросло почти на 30% по сравнению с неделей ранее, пишет Independent. При этом, число смертельных случаев за первую неделю сентября выросло на 55%.

Издание отметило, что "Пирола", или BA.2.86, является последним штаммом "Омикрона" и появилась этим летом. Этот вариант вызвал беспокойство у специалистов, поскольку имеет 34 мутации и может легко уклоняться от действия вакцины.

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Доктор Рену Биндра, директор по инцидентам UKHSA, сказал: "Хотя у BA.2.86 есть большое количество мутаций в вирусном геноме по сравнению с другими циркулирующими в настоящее время вариантами коронавируса, данные пока слишком ограничены, чтобы сделать однозначные выводы о влиянии этого вируса на трансмиссивность, тяжесть течения заболевания или его способность уклоняться от вакцины".

При этом, в связи с ростом госпитализированных, ученым удалось более точно определить симптомы нового штамма.

Новые симптомы "Пиролы"

Наиболее распространенные симптомы нового штамма включают насморк, головную боль, усталость, чихание или боль в горле.

Однако, часто присутствуют еще три симптома: диарея, раздражение глаз и сыпь.

Коронавирус: новости

В мае ВОЗ сняла с коронавируса статус пандемии. Заболевание перешло в категорию сезонных на уровне с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями.

Этим летом ученые выявили новый штамм коронавируса и присвоили ему название "Пирола". Новая разновидность коронавируса представляет собой мутировавшую версию уже давно известного штамма "Омикрон".

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