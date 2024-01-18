Инфекционист объяснила, в чем состоит риск заражения коронавирусом.

В Украине растет количество случаев заболевания коронавирусом. Часто люди заражаются в больницах.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольга Голубовская. "Сейчас мы госпитализируем людей из других стационаров, где они лечились от других патологий - инфаркта миокарда, инсульта. Именно там они заразились, то есть произошло внутрибольничное инфицирование", - объяснила ситуацию врач.

И таких случаев, отметила Голубовская, очень много. "У этих людей на фоне сопутствующей патологии может развиваться очень тяжелая форма коронавируса, что может привести к смерти из-за дыхательной недостаточности", - объяснила специалист.

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Она добавила, что тяжелые формы COVID-19 развиваются и у людей, которые вовремя не получили необходимую терапию, или поздно обратились за помощью к специалистам. При этом, отметила инфекционист, паниковать не стоит, но главное - вовремя обращаться к врачу.

"Своевременное лечение решает самый главный вопрос - чтобы человек выжил. Второй вопрос - чтобы он выжил без последствий. COVID-19 имеет последствия, то есть постковидный синдром. Поэтому важно как можно скорее начать терапию", - подытожила Голубовская.

Коронавирус: новости

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что в декабре 2023 года было зарегистрировано почти 10 тыс. случаев смерти от коронавируса, а количество госпитализаций резко возросло.

А 16 января стало известно, что с начала эпидемического сезона (октябрь 2023) в Украине зафиксированы 595 летальных случаев заболевания на COVID-19, в то же время более 12 млн украинцев не получили бустерную прививку.

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