У заразившихся коронавирусом детей, риск развития диабета в течение ближайшего месяца после заражения увеличивается более чем в 2,5 раза.

Заражение коронавирусом существенно повышает риск развития у пациента сахарного диабета, причем в течение пары недель после появления первых симптомов COVID-19. Особенно высок этот риск у детей до 18 лет.

Такой вывод содержится сразу в нескольких исследованиях на эту тему, проведенных учеными из США и ряда других стран, сообщает Би-би-си.

Авторы одного из них подсчитали, что только за первые месяцы эпидемии из общего числа госпитализированных с подозрением на коронавирус больных в Китае, Италии и США почти каждому седьмому пациенту в ходе лечения коронавируса был впервые диагностирован еще и сахарный диабет.

У заразившихся коронавирусом детей, по последним данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), риск развития диабета в течение ближайшего месяца после заражения увеличивается более чем в 2,5 раза.

Повышенный уровень сахара в крови является одним из распространенных симптомов посткоронавирусного синдрома (ПКС), более известного как "долгий ковид" - когда симптомы, появившиеся в результате заражения COVID-19, растягиваются на несколько месяцев уже после перенесенной инфекции.

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Большинство экспертов пока воздерживаются от ответа на вопрос, насколько велики шансы таких пациентов на полное выздоровление, однако практикующие врачи говорят, что им такие случаи известны.

Многочисленные научные работы со всего мира уже давно и очень убедительно показывают связь между коронавирусом и сахарным диабетом - как 1-го, так и 2-го типа. Причем связь эта двусторонняя.

То, что наличие у пациента диабета (как и других нарушений обмена веществ, включая лишний вес) в случае заражения COVID-19 сразу относит его в группу риска и сильно ухудшает медицинский прогноз, стало очевидно еще в первые месяцы пандемии.

Теперь все более четко прослеживается и обратная связь: коронавирус может спровоцировать у пациента развитие сахарного диабета в ходе заражения.

Риск заболеть сахарным диабетом существенно выше у тех, кто переносит инфекцию в тяжелой форме, требующей госпитализации. Впрочем, зафиксированы и случаи развития сахарного диабета после легкого протекания коронавируса, и даже у тех, кто перенес заражение COVID-19 бессимптомно.

В целом это довольно стандартная реакция организма на продолжающееся воспаление - в том числе и у самых здоровых (в остальном) людей. Однако в случае с коронавирусом вернуть сахар в норму медикам удавалось далеко не у всех больных.

Особенно озабочены этим фактом педиатры. По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), заражение коронавирусом несовершеннолетнего ребенка значительно повышает риск развития у него диабета уже в ближайший месяц (по некоторым оценкам - в 2,6 раза).

Что такое сахарный диабет

Сахарный диабет - общее название нескольких болезней неинфекционного происхождения (то есть заразиться ими от больного человека нельзя). Объединяет их общий основной симптом: из-за проблем с усвояемостью глюкозы в крови сильно повышается уровень сахара.

Накапливая глюкозу, кровь густеет, из-за чего рано или поздно начинают повреждаться сосуды, особенно тончайшие капилляры (например, в глазах, что может привести к слепоте).

Однако, несмотря на сходство симптомов, болезни имеют совершенно разное происхождение - и, соответственно, требуют разного подхода к лечению.

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