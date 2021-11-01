Хронические заболевания, напротив, являются показанием к вакцинации от COVID-19, поскольку организм таких людей более уязвим к вирусу, и они имеют более высокий риск осложнений и летальных исходов.

Хронические заболевания и перенесенный COVID-19 не является причиной отказаться от вакцинации.

Ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинации против COVID-19 предоставляют в сообществе INSCIENCE и врачи, сообщили в Facebook Центра общественного здоровья.

Безопасно ли вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями

Хронические заболевания, напротив, являются показанием к вакцинации против COVID-19, а именно:

гипертония,

сахарный диабет,

астма,

окнология,

ВИЧ, и тому подобное.

Организм таких людей более уязвим к вирусу, и они имеют более высокий риск осложнений и летальных исходов.

В то же время в Министерстве здравоохранения советуют перед вакцинацией проконсультироваться с врачом, а перед самой прививкой сообщить медицинскому работнику, который делает укол, о ваших хронических заболеваниях.

Стоит ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19

Наивысшую защиту имеют те, кто переболел, а после этого вакцинировался. Невакцинированные люди, которые перенесли болезнь, имеют вдвое больший риск заразиться повторно.

Нужно ли перед вакцинацией или после пить препараты, разжижающие кровь

Принимать такие препараты, как "Кардиомагнил", "Магникор" и тому подобное категорически запрещено для профилактики. Исследований, которые бы говорили о необходимости употреблять такие лекарства перед или после вакцинации, нет. К тому же препараты имеют побочные эффекты, и пить их можно лишь по назначению врача.

Каковы побочные действия вакцинации против коронавируса

Может болеть и покраснеть место введения вакцины. Прежде всего, это касается вакцины Pfizer. Возможны слабость и повышенная температура.

Вот перечень возможных реакций:

покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, увеличенные лимфатические узлы, тошнота, утомляемость, бессонница, головокружение.

Все симптомы должны пройти за несколько дней. Если они длятся дольше, надо обратиться к врачу. Следует немедленно обратиться за помощью, если у вас после прививки возникли следующие симптомы:

судороги, потеря сознания, рвота, сыпь на теле, сильная боль, температура свыше 38°C, спутанность речи.

Другой риск при прививке - аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам оказали срочную помощь.

Напомним, как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, существует единственное постоянное противопоказания к вакцинации от коронавируса COVID-19. Вакцинироваться точно нельзя, если после прививки была анафилактическая реакция.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко