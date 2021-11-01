Хронические заболевания и перенесенный COVID-19 не является причиной отказаться от вакцинации.
Ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинации против COVID-19 предоставляют в сообществе INSCIENCE и врачи, сообщили в Facebook Центра общественного здоровья.
Безопасно ли вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями
Хронические заболевания, напротив, являются показанием к вакцинации против COVID-19, а именно:
- гипертония,
- сахарный диабет,
- астма,
- окнология,
- ВИЧ, и тому подобное.
Организм таких людей более уязвим к вирусу, и они имеют более высокий риск осложнений и летальных исходов.
В то же время в Министерстве здравоохранения советуют перед вакцинацией проконсультироваться с врачом, а перед самой прививкой сообщить медицинскому работнику, который делает укол, о ваших хронических заболеваниях.
Стоит ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19
Наивысшую защиту имеют те, кто переболел, а после этого вакцинировался. Невакцинированные люди, которые перенесли болезнь, имеют вдвое больший риск заразиться повторно.
Нужно ли перед вакцинацией или после пить препараты, разжижающие кровь
Принимать такие препараты, как "Кардиомагнил", "Магникор" и тому подобное категорически запрещено для профилактики. Исследований, которые бы говорили о необходимости употреблять такие лекарства перед или после вакцинации, нет. К тому же препараты имеют побочные эффекты, и пить их можно лишь по назначению врача.
Каковы побочные действия вакцинации против коронавируса
Может болеть и покраснеть место введения вакцины. Прежде всего, это касается вакцины Pfizer. Возможны слабость и повышенная температура.
Вот перечень возможных реакций:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции,
- лихорадка или озноб,
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,
- увеличенные лимфатические узлы,
- тошнота,
- утомляемость,
- бессонница,
- головокружение.
Все симптомы должны пройти за несколько дней. Если они длятся дольше, надо обратиться к врачу. Следует немедленно обратиться за помощью, если у вас после прививки возникли следующие симптомы:
- судороги,
- потеря сознания,
- рвота,
- сыпь на теле,
- сильная боль,
- температура свыше 38°C,
- спутанность речи.
Другой риск при прививке - аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам оказали срочную помощь.
Напомним, как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, существует единственное постоянное противопоказания к вакцинации от коронавируса COVID-19. Вакцинироваться точно нельзя, если после прививки была анафилактическая реакция.