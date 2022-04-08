Сертификат не обновит новую конечную дату автоматически - для этого необходимо повторно отправить запрос в приложении или на портале "Дия".

COVID-сертификат в Дие будет отображаться 1,5 года от даты прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Минздрав совместно с Минцифры и НСЗУ принял решение не удалять из Дии цифровой сертификат о вакцинации против COVID-19 в течение 545 дней с даты прививки. Это позволит украинцам за рубежом предъявить цифровой документ о полученной в Украине вакцинации от COVID-19, получить следующую нужную дозу или меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица", - говорится в сообщении.

Срок отображения изменен во всех видах сертификатов, подтверждающих вакцинальный статус лица: "желтый" COVID-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавирусной болезни; "зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки; "бустерный" COVID-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки.

"Сертификат не обновит новую конечную дату автоматически. Для этого нужно повторно отправить запрос в приложении или на портале Дия. Так же, как вы генерировали свой нынешний сертификат", - добавили в Минздраве.

Ранее, как писал УНИАН, Кабинет министров отменил карантинные зоны эпидемической опасности и норму по отстранению от работы невакцинированных сотрудников в Украине.

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