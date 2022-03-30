Украинцам за рубежом может понадобиться сертификат вакцинации от коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) напомнило украинцам, которые вынужденно покидают территорию Украины из-за войны, о необходимости наличия вакцинации против COVID-19 в разных странах мира.

Полезная информация о том, как вакцинироваться за рубежом, была опубликована в телеграм-канале МОЗ Украины.

"В ряде европейских стран продолжают действовать ограничения в связи с пандемией, ведь COVID-19 никуда не исчез. Защитите себя и вакцинируйтесь в той стране, где вы находитесь", – говорится в сообщении.

Ниже приведены важные контакты по конкретным странам:

Как вакцинироваться против COVID-19 в Польши , Румынии , Словакии , Молдове и Чехии по ссылке

, , , и по ссылке Как вакцинироваться против COVID-19 в Литве , Латвии , Германии , Израиле и Франции по ссылке

, , , и по ссылке Как вакцинироваться против COVID-19 в Италии , Испании , Австрии , Греции и Болгарии по ссылке

Как сообщал УНИАН, с начала Россией войны в Украине многие страны мира, включая соседние с Украиной, упростили правила въезда для украинцев, в том числе отменив требование предоставлять сертификаты вакцинации при пересечении границы.

Впрочем, учитывая то, что внутри многих стран мира до сих пор действуют определенные карантинные ограничения, гражданам Украины все равно уже на месте может понадобится сертификат вакцинации.