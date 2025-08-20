В Украине за год в десять раз выросли случаи заболевания опасным вирусом, - Минздрав

С начала года зафиксировано 1200 заболевших корью, из них почти 900 - дети, при том что в прошлом году было на уровне 70 случаев.

В Украине за год более чем в десять раз возросло количество случаев заболевания корью. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве, которая была посвящена медицинской подготовке детей к новому учебному году.

Кузин отметил, что среди инфекционных заболеваний для детских коллективе угрозой номер один является именно корь.

"По классификации корь - одна из самых заразных инфекционных заболеваний. При условии отсутствия вакцинации 9 из 10 детей, которые столкнутся с корью, они будут инфицированы и они заболеют корью. Это при условии, если прививка отсутствует", - подчеркнул он.

Кузин отметил, что по состоянию на сегодняшний день как на территории Европейского Союза, как и в мире в целом, в Украине ситуация по кори уже второй год достаточно нестабильна, то есть достаточно высокие показатели заболеваемости.

"Если посмотреть на статистику в Украине, то суммарно было зарегистрировано у нас с начала года почти 1200 случаев заболевания корью. Среди детей до 17 лет это почти 900 детей. Если сравнить с прошлым годом, то прошлый год показатели у нас были на уровне 70 случаев. То есть это достаточно существенный рост", - сказал Кузин.

Он подчеркнул, что корь достаточно быстро передается именно в таких организованных замкнутых коллективах во время того как дети проходят обучение в школе, в классе, при условии тесного общения.

"И уровни вакцинации, к сожалению у нас не являются оптимальными, такими как рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Мы имеем сейчас охват вакцинацией на уровне 44%. Это от кори-паротита и краснухи. И мы действительно видим, что по Киевской области, Одесской, Ивано-Франковской показатели являются самыми низкими по сравнению с другими областями страны", - рассказал представитель Минздрава.

Кузин добавил, что так же не стоит забывать о вакцинации от полиомиелита, потому что полиомиелит является достаточно опасным инфекционным заболеванием детей. Он напомнил, что в Украине была достаточно активная вспышка полиомиелита, которая началась с Закарпатья.

"Она была успешно закрыта при поддержке коллег из ВОЗ. Но на ее закрытие было потрачено почти 3 года. Это для того, чтобы провести все необходимые мероприятия по вакцинации", - сказал Кузин.

И также не стоит забывать о дифтерии, подчеркнул он. Кузин отметил, что хотя случаи дифтерии среди детей сейчас у нас не регистрируют, все же вакцинация нужна, потому что болезнь достаточно тяжело переносится. И сейчас уровни охвата вакцинацией против нее есть на достаточно низком уровне, по большей части областей нашей страны они не доходят до рекомендованных.

"Подытоживая скажу, что корь является сейчас угрозой №1. Потому что корь является опасным заболеванием. И от него особенно надо догнать прививку, сделать ее при первой возможности. В случае наличия временных противопоказаний, конечно, что ребенок может получить ее через некоторое время. Но об этом не надо забывать. Уровни охвата должны быть не менее 95%. Украина в последние несколько лет в среднем демонстрирует от 85 до 88%. Это на самом деле не является оптимальным и приводит к тому, что вспышка кори регистрируется как в учреждениях здравоохранения, так и на территории определенных областей", - сказал заместитель министра здравоохранения.

Относительно мифов об опасности вакцинации, которые влияли на решение людей не проходить ее, Кузин отметил: "Не буду говорить о случаях, которые мы регистрировали на территории Украины, которые были связаны с влиянием религиозных общин, потому что религиозные общины это отдельная и сенсационная тема, но особенно негативную роль здесь играла еще церковь Московского патриархата, которая достаточно существенно влияла на повышение уровня недоверия к вакцинации".

Болезни в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине также подтверждены случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса штамма Омикрон - Stratus и Nimbus. В Минздраве призывают делать прививки, что остается основным способом защиты для избежания тяжелого течения болезни и осложнений, а также не пренебрегать масками.

По информации медиков, Nimbus (NB.1.8.1), как и субвариант коронавируса Stratus (XFG) пока доминирующие версии коронавируса в мире. Эти разновидности быстрее распространяются и вызывают тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом. В то же время, субварианты коронавируса Nimbus и Stratus не вызывают тяжелого течения болезни в отличие от предыдущих вариантов коронавируса.

