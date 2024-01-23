В европейском регионе ВОЗ в период с января по октябрь 2023 года зарегистрирована более 30 000 случаев кори.

За первые 10 месяцев 2023 года случаев кори было в 30 раз больше, чем годом ранее, предупредило во вторник европейский офис Всемирной организации здравоохранения, призывая страны провести "срочные" кампании иммунизации.

Орган здравоохранения ООН заявил, что снижение уровня вакцинации является причиной возрождения чрезвычайно заразного вируса, который вызывает лихорадку, кашель, а в редких случаях пневмонию, воспаление головного мозга и смерть, пишет Politico.

В Европейском регионе ВОЗ в период с января по октябрь 2023 г. было зарегистрировано более 30 000 случаев кори. Для сравнения: за весь 2022 г. этот показатель составил 941 случай. В последние месяцы число случаев заболевания участилось, и ожидается, что эта тенденция сохранится, если не будут приняты немедленные меры, - заявили в ВОЗ.

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"Необходимы срочные усилия по вакцинации, чтобы остановить передачу и предотвратить дальнейшее распространение. Крайне важно, чтобы все страны были готовы быстро выявлять и своевременно реагировать на вспышки кори, которые могут поставить под угрозу прогресс на пути к ликвидации кори", - сказал региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Заболеваемость корью в Европе

По данным ВОЗ, пандемия Covid-19 помешала плановой иммунизации детей в период с 2020 по 2022 год. По оценкам ВОЗ, более 1,8 миллиона детей не были вакцинированы против кори за этот период. В ВОЗ заявили, что случаи зарегистрированы в странах, где корь официально объявлена ликвидированной как эндемическое заболевание.

На прошлой неделе Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) объявило о национальном инциденте в связи с ростом числа случаев кори по всей стране. В понедельник Национальная служба здравоохранения страны начала масштабную кампанию по вакцинации.

В Украине с начала года зафиксировано 55 случаев заболевание корью, при этом за аналогичный период прошлого года обнаружили всего 11.

По данным Министерства здравоохранения, летальных случаев в этом году не зарегистрировано. В Минздраве уточнили, что в настоящее время болезнь регистрировали в 13 областях и столице. Больше всего в Тернопольской – 12 случаев, в Киеве – 10 и во Львовской области – 7. Среди 55 заболевших - 31 ребенок в возрасте до 17 лет.

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