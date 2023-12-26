Летальных случаев в этом году не зафиксировано.

В Украине с начала года зафиксировано 55 случаев заболевание корью, при этом за аналогичный период прошлого года обнаружили всего 11.

По данным Министерства здравоохранения (Минздрав), летальных случаев в этом году не зарегистрировано. В Минздраве уточнили, что в настоящее время болезнь регистрировали в 13 областях и столице. Больше всего в Тернопольской – 12 случаев, в Киеве – 10 и во Львовской области – 7. Среди 55 заболевших - 31 ребенок в возрасте до 17 лет.

"Ситуация с корью в мире остается напряженной, в Румынии в начале месяца объявили об эпидемии кори, в нескольких странах фиксируют вспышки и повышение уровня заболеваемости", - сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Он добавил, что в стране зафиксированы 5 точечных вспышек кори, которые удалось локализовать и не допустить в массового заболевания.

По данным Минздрава, среди тех кто заболел, у 12% не было ни одной прививки, у 30% – только одна, у 20% случаев информации о вакцинации не было.

"Почти 30% приглашенных не явились на вакцинацию из-за выезда или временного проживания за границей. Обращаю внимание родителей: если ребенок пропустил прививку или на момент обращения к врачу имел противопоказания, обратитесь к врачу повторно и скорректируйте вакцинацию. Вакцина есть во всех областях", – сказал Кузин.

Напомним, в Украине прививки бесплатны и позволяют сформировать иммунитет против кори, паротита и краснухи или в случае болезни перенести ее легче.

Профилактика кори и краснухи

Лекарства от кори не существует, поэтому вакцинация единственный способ защиты от заболевания.

В Минздраве напоминают, вспышки кори - циклические и повторяются примерно раз в пять лет. А корь - одно из самых заразных инфекционных заболеваний: 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть после контакта с больным.

Наиболее уязвимы к инфекции дети, не имеющие прививок. Период от инфицирования до появления симптомов составляет 10-12 дней. Затем появляются признаки заболевания: высокая температура, насморк, сухой кашель, диарея и рвота. Среди осложнений кори - воспаление легких (пневмония), ушная инфекция (отит), воспаление головного мозга (энцефалит), а также инвалидность и смерть.

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