В Киеве более 6 тысяч детей не привиты от кори.

В Министерстве здоровья Украины призывают родителей не пренебрегать здоровьем детей и сделать им прививку от кори.

За последние полгода на территории государства зарегистрировали 20 случаев заболевания корью, тогда как только в Киеве прививок нет у более 6 тысяч детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Об опасности вспышки новой эпидемии сообщает заведующая отделом иммунопрофилактики Киевского городского центра контроля и проверки болезней Минздрава Людмила Савчук, пишет "Украинская правда".

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По словам специалиста, даже единичные случаи болезни могут привести к катастрофе из-за крайне низкого уровня прививок среди детей Украины, а также войны, которая является еще одним фактором роста количества болезней в обществе.

"Именно такое количество непривитых лиц может послужить началом роста заболевания корью, а также возникновению вспышки в организованных коллективах", - говорит Савчук.

Медик привела пример, что в 2017 году сравнительно незначительное количество инфицированных уже привело к вспышке болезни. Тогда корь диагностировали у более 8,5 тысячи человек несовершеннолетнего возраста. В 90% случаев, корь обнаружили именно у тех детей, которые не имели прививок, подчеркивает Савчук.

Специалист напомнила, что первую прививку от кори украинцы должны получить в возрасте до 6 лет, затем - нужна еще одна вакцина. В случае, если ребенку в возрасте 6 лет не было проведено ни одной прививки, его надо вакцинировать дважды с интервалом в месяц.

По словам Савчук, сейчас по всей Украине есть качественные и доступные вакцины, которыми можно привить детей не только от кори, но и против краснухи и паротита - еще одних опасных заболеваний, которые игнорируют некоторые родители.

В Херсонской области фиксируют вспышки опасной болезни

Напомним, что кроме распространения штаммов гриппа и других инфекций, в Украине фиксируют вспышки опасных болезней из-за российского экоцида на Каховской ГЭС.

В частности, на временно оккупированной территории Херсонской области Генштаб Украины сообщал о распространении вирусного гепатита А.Сообщалось, что это обусловлено крайне плохой санитарно-эпидемиологической ситуацией. Оккупанты пытаются скрыть увеличение уровня заболевания.

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