По словам эксперта, в детских сосисках не должно быть различных примесей.

Сосиски лучше не давать маленьким детям, только со школьного возраста. При этом не все сосиски, на которых написано "Детские", можно действительно есть малышам. Об этом рассказала доктор технических наук, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Лариса Баль-Прилипко в интервью "Главкому".

"Сосиски имеют свой контроль, в них не должно быть различных примесей, в частности фосфатов, перца. К сосискам для детей есть определенные требования. Прежде всего они должны быть высшего сорта. То есть не все сосиски, на которых написано "Детские", детям подходят", - отметила специалист.

Также известно, что покупая сардельки одного сорта, очень сложно получить тот вкус, который люди ожидают, ведь он каждый раз разный. По словам Баль-Прилипко, это связано с тем, что сейчас есть много компаний, которые предлагают формулы уже готовых различных вкусоароматических смесей для сарделек.

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"Есть функциональные смеси, которые вместе с добавками используются в мясной промышленности. Это и соли фосфорной кислоты, эмульгаторы, стабилизаторы, и растительный белок, и животный белок. Но не всегда там натуральные специи и ароматы. Более дорогие сардельки или колбасы будут с более качественными, натуральными компонентами. Если очень дешевые, то, соответственно, у них более слабая формула", - объяснила доктор технических наук.

Специалист отметила, что к своей продукции производители добавляют какую-то особенность. К примеру, для колбасы "Докторской" есть специальная смесь, однако вкус все равно может отличаться в зависимости от производителя.

"Вы спрашиваете, почему, например, у "Докторской" колбасы от разных производителей может быть разный вкус? Это потому, что даже в государственном стандарте прописано, что специи такие и такие должны входить в ее состав, или их смесь в пределах разрешенного стандартом. Смеси должны иметь сертификат качества. Но даже если одинаковое их количество в двух разных колбасах, то в одну может быть добавлена смесь, а в другую - отдельно перец, отдельно мускатный орех. Вот и вкус у двух изделий будет разный. Во втором случае и цена будет выше", - отметила Баль-Прилипко.

В то же время она подчеркнула, что все зависит от сырья. Сейчас есть много технологий из Европы и США, которые используются в Украине.

"Пожилые люди любят вспоминать, какая раньше была вкусная колбаса. Так раньше коровы на пастбищах паслись. Было время (2000-е годы), когда мы отошли от того, что было когда-то. Только сейчас возвращаемся к тем условиям, когда у животных правильные рационы питания, когда следят за породами, используют определенные породы для качества мясного сырья", - объяснила Баль-Прилипко.

Специалист посоветовала при выборе колбасы обращать внимание на состав, где должна быть маркировка и все прописано.

"Конечно, если вы пошли на стихийный рынок и покупаете сосиски "с дымком" - это ваш риск. Но если мы говорим о легальных местах продажи, где есть лаборатории и где вы можете взять документы и посмотреть, - это другое дело", - добавила она.

Доктор технических наук рекомендует смотреть на первые две строки этикетки, где должно быть написано, какое это именно мясо.

"Если написано "белково-жировая смесь", или "мясо механической обвалки", то это не то, что следует покупать. Высший сорт - 95% мяса, первый - 70-80%, второй или третий - еще меньше. Если колбаса имеет в своем составе менее 59% мясного сырья, то это не колбаса. Когда производитель пишет на продукции "мясо механической обвалки" (перемолотое мясо с костями - "Главком") - 50-70%, то я хочу спросить технологов: "А что это такое? Это же не мясо!". Мяса механической обвалки в изделии разрешено не более 10%, и то не в продукции высшего сорта", - отметила Баль-Прилипко.

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