Общенациональный карантин в Северной Корее продолжается с 12 мая.

В Северной Корее после начала общенационального карантина из-за вспышки COVID-19 сообщили о 42 смерти от недуга.

Как пишет Reuters со ссылкой на госСМИ КНДР, страна борется с распространением коронавируса на фоне слабой системы здравоохранения, ограниченными возможностями тестирования и отсутствием программы вакцинации.

Сейчас КНДР принимает "быстрые государственные чрезвычайные меры" для контроля эпидемии, но нет никаких признаков того, что Пхеньян собирается принять международные предложения по вакцинации.

"С утра 12 мая все провинции, города и уезды страны полностью закрыты, а рабочие отделы, производственные и жилые единицы закрытые друг от друга. Проводится строгий и интенсивный осмотр всех людей", - говорится в сообщении.

По состоянию на воскресенье, 15 мая, еще минимум у 296 180 человек обнаружили симптомы лихорадки, а еще 15 человек умерли.

Коронавирус в КНДР

Власти КНДР ранее заявляли, что в стране нет коронавируса. Последний отчет ВОЗ это подтверждает (однако там было протестировано только 40 тыс. граждан). Страна не предоставляет официальных данных об эпидемиологических процессах. КНДР полностью закрыла границы в январе 2020 года и не принимала медицинскую помощь за риск завоза коронавирус.

Осенью 2021 года ВОЗ начала поставки медикаментов от коронавируса в КНДР.

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