В КНДР утверждают, что протестовали почти 36 тысяч человек, но коронавируса не обнаружили.

Северная Корея сообщила Всемирной организации здравоохранения, что за время пандемии коронавируса в мире у них якобы не было ни одного случая заражения COVID-19.

Как пишет news.liga.net со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, в КНДР утверждают, что протестовали всего 35 947 человек, но ничего не обнаружили.

В еженедельном отчете ВОЗ сообщают, что с 30 июля по 5 августа в Северной Корее сделали 693 теста и все они были отрицательными. У 112 человек из протестированных были симптомы, похожие на коронавирусные, но в результате все они якобы оказались гриппом или ОРВИ.

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С началом пандемии в КНДР ввели жесткие противоэпидемические меры, чрезвычайно усилив и без того жесткий пограничный контроль.

В июле 2020 года Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "нет коронавируса", потому что власти "предотвратили его проникновение на территорию страны".

Кроме того, КНДР не отправляла спортсменов на Олимпиаду в Токио, "чтобы защитить их от пандемии".

Напомним, в феврале 2020 года в Северной Корее был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Пандемия коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко