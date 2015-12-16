Ягодные чаи - против простуды

Поэтому подкисливайте лимонным соком чай или обычную воду – это надежный натуральный щит. Но большое количество кислот, выделяемых через почки, может нарушать их функцию, поэтому норма – не более трех лимонов в сутки. Кислая среда неблагоприятна для большинства патогенных бактерий и вирусов.

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Клюквенный морс поможет погасить простудные явления в самом начале. С 1 стакана ягод клюквы отожмите сок, в закрытой посуде поставьте в холодильник. К мякоти по вкусу добавьте 1-2 ст. ложки сахара или меда, 300-400 мл воды и подержите на малом огне 30-40 минут, добавить сок. Пить горячим 1-2 раза в сутки.

Отвар плодов шиповника, разведенный в воде отвар облепихи, черной смородины помогут в профилактике и лечении простуды. Аскорбиновая кислота, содержащаяся в них в большом количестве, быстро устранит симптомы простуды.

Также черная смородина, вишня в умеренных дозах за счет оптимального сочетания витаминов С и Р стабилизируют воспалительный процесс и не дадут ему распространиться.