Риск распространенности этой болезни в столице прежде всего связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями.

Вспышка гепатита А в Винницкой области является основанием для киевлян усилить контроль за собственной инфекционной безопасностью. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

Она отметила, что риск распространенности этой болезни в столице прежде всего связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями. "Поскольку источником инфекции является больной человек, который выделяет возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности", - говорит Гинзбург.

При этом она напомнила, что вирусный гепатит А (болезнь Боткина) – это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи, преимущественным поражением печени и пищеварительного канала.

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"Вирус гепатита А передается от человека к человеку бытовым путем. Чаще всего инфицирование происходит во время путешествий и отдыха – когда возникают трудности с соблюдением правил личной гигиены, употребляется вода из непроверенных источников. Так же велик риск заражения при бытовых контактах - в семье и коллективах", - рассказала она.

Чиновница отметила, что инкубационный период болезни длится от 7 дней до 1,5 месяца и, как правило, она начинается с симптомов, подобных ОРВИ: общая слабость, катаральные проявления, головная боль, повышение температуры тела до 37,5-39°C. Такие проявления сохраняются от 1 до 3 суток. По ее словам, затем исчезает аппетит, могут появиться дискомфортные ощущения в области печени. Следующим этапом меняется цвет мочи на заметно более темный, а испражнения наоборот – обесцвечиваются. Также отмечается пожелтение слизистых оболочек и кожи.

Гинзбург отметила, что когда появляется потемнение мочи и желтуха – можно быть уверенным почти на 100%, что человек уже успел заразить кого-то из тех, с кем находился в непосредственном контакте дома или на работе.

Она также напомнила, что необходимо очень внимательно следить за гигиеной рук – тщательно мыть их перед приготовлением и употреблением пищи, после посещения уборной, возвращения с прогулки, поездок, пребывания в общественном транспорте и тому подобное.

Так же очень серьезно следует относиться к мытью продуктов, которые употребляются сырыми – фруктов, овощей и тому подобное. Вода для питья должна быть бутилированной или кипяченой, посуда – хорошо вымыта. Нельзя пить из одного стакана с другим человеком, "пробовать" блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку без предварительного мытья и тому подобное.

Вспышка гепатита А в Винницкой области - что известно

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявили чрезвычайную ситуацию. Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку. По данным Минздрава, сейчас в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали.

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