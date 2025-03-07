'Катастрофа для системы здравоохранения': производители лекарств прокомментировали завышение цен в аптеках

Фармацевтический рынок Украины долгое время оставался непрозрачным, что затрудняло понимание реальной стоимости лекарственных средств для конечных потребителей. После того, как эта проблема была обсуждена в Офисе президента и СНБО, власть в сотрудничестве с производителями препаратов приняла меры, чтобы исправить ситуацию: в частности, с 1 марта аптечные наценки были значительно ограничены.

В интервью "Экономической правде" директор совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий рассказала о факторах, которые влияют на цены, а также об изменениях, происходящих в аптечном ритейле.

По ее словам, на протяжении многих лет цепочка отношений между производителями, дистрибьюторами и аптеками формировала ценообразование таким образом, что значительная часть стоимости лекарств не была связана с их себестоимостью или логистикой.

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"До 1 марта мы закладывали в цену препаратов 22-23% просто за право быть на полке. Это не маркетинг, это абсурд", - подчеркнула Загорий.

Основная тяжесть завышенных цен ложилась на конечных потребителей, что привело к снижению спроса.

"Мы начали выкладывать наши отпускные цены в открытый доступ, чтобы каждый мог увидеть, сколько реально стоит препарат без наценок", - рассказала представительница "Дарницы".

Снижение цен, которое началось 1 марта, Загорий называет "победой потребителя", но отмечает, что это только первый шаг. По ее словам, аптекам придется адаптироваться к новым условиям, в которых их прибыль будет зависеть не от маркетинговых наценок, а от прозрачной конкуренции и качества сервиса.

"Мы громче всех требуем, чтобы цены на лекарства изменились, потому что каждая шестая упаковка лекарств в стране - нашего производства. Мы провели исследование и увидели, что потребитель больше не может позволить себе купить лекарства, он экономит и покупает их через раз. Это катастрофа не только для бизнеса, но и для системы здравоохранения в целом", - подытожила Екатерина Загорий.

Справочно:

С 1 марта в Украине снижены цены на ряд основных лекарственных средств. Это стало возможным благодаря новым правилам регулирования цен:

Дистрибьюторские и аптечные наценки ограничены 8% и 35% соответственно;

Запрещены маркетинговые платежи производителям за размещение их препаратов в сетях аптек.

Такое решение было принято после обсуждений на уровне Совета национальной безопасности и обороны и Кабинета Министров. Фармацевтические компании поддержали эти изменения, заявив о готовности адаптироваться к новым условиям. Ожидается, что реформа будет способствовать снижению стоимости лекарств для конечного потребителя, уменьшению зависимости рынка от импортных препаратов и повышению конкурентоспособности украинских производителей.