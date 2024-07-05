С возрастом в организме происходят изменения, которые могут повлиять на усвоение витаминов и питательных веществ.

Для людей старше 60 лет получение достаточного количества витаминов и питательных веществ имеет решающее значение для продления жизни и снижения риска хронических заболеваний и травм.

"С возрастом в организме происходят изменения, которые могут повлиять на усвоение витаминов и питательных веществ и на то, как они используются организмом", - объяснил гериатрический медбрат Национального совета по проблемам старения Кристофер Норман, пишет Parade.

Он отметил, что достаточное количество витаминов и минералов в рационе может помочь поддерживать уровень энергии, иммунную функцию и снизить риск развития некоторых хронических заболеваний. Кроме того, внимательное отношение к потреблению витаминов может помочь сохранить здоровье костей, когнитивные функции и общий жизненный тонус.

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Норман отметил, что есть один витамин, которого людям старше 60 лет часто не хватает, и он имеет решающее значение для общего здоровья и благополучия. Он назвал витамин №1, который люди старше 60 лет должны получать больше.

Лучший витамин для людей старше 60 лет

"Я рекомендую витамин D людям старше 60 лет, если у них дефицит витамина в крови", - отметил Норман.

Он добавил, что многие взрослые испытывают дефицит витамина D. Исследование 2023 года подтвердило, что каждый пятый человек среднего и старшего возраста испытывает дефицит витамина D. Вот почему это проблема. "Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, помогая организму усваивать кальций. Он также поддерживает функцию мышц, что может помочь предотвратить падения, и важен для иммунной функции, которая может помочь защитить от болезней и инфекций, к которым мы можем стать более восприимчивыми с возрастом", - рассказал Норман.

Результаты крупного исследования, проведенного в 2022 году с участием более 307 тыс. человек в возрасте от 37 до 70 лет, выявили связь между дефицитом витамина D и вероятностью преждевременной смерти.

Сколько витамина D нужно людям старше 60

Тут важен индивидуальный подход, однако Норман дал несколько общих советов. "Для взрослых старше 60 лет рекомендация составляет от 600 до 800 МЕ (международные единицы)", - отметил Норман, добавив, что может потребоваться и доза побольше, если человек находится на солнце мало.

В целом этот витамин лучше получать через пищу и воздействие солнечного света. Норман назвал продукты с витамином D:

Лосось, скумбрия и сардины;

Яичные желтки;

Молочные продукты;

Обогащенные крупы.

Другие новости о витаминах

Основным способом получения витамина D является воздействие солнечного света, и его трудно получить с пищей. Поэтому многие принимают добавки, однако не не обязательно постоянно принимать этот витамин.

Витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, включая жирную рыбу, красное мясо, яичные желтки и обогащенные продукты. Но лучше всего выходить на солнечный свет или принимать добавки.

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