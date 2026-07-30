Не творог: назван сыр, который помогает сохранить мышцы после 60 лет

По сравнению с сыром с зернистой структурой этот молочный продукт имеет абсолютно гладкую консистенцию.

Для людей, достигших 60-летнего возраста, рикотта является гораздо лучшей альтернативой традиционному сыру. Благодаря своей шелковистой, кремообразной консистенции она гораздо легче усваивается органами пищеварения. Кроме того, она очень богата сывороточными белками, которые эффективно замедляют потерю мышечной массы, сопутствующую старению, и максимально щадят слизистую оболочку желудка. Об этом пишет Vince.

Полезные свойства рикотты

Легкая усвояемость: по сравнению с классическим творогом, который изготавливают из молока, рикотта производится из ценной сыворотки, остающейся после производства сыра. Такое технологическое отличие обеспечивает мягкую, однородную консистенцию продукта, что минимизирует нагрузку на стареющую пищеварительную систему.

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Эффективное сохранение мышечной массы: сывороточный белок, содержащийся в этом продукте, является полноценным источником белка. Он содержит все незаменимые аминокислоты и очень быстро усваивается организмом. Такое быстрое усвоение имеет ключевое значение для предотвращения разрушения мышечной ткани.

Укрепление костной системы: рикотта отличается очень высоким содержанием калия. Такая высокая концентрация минеральных веществ необходима для поддержания плотности костей, а также для снижения риска остеопороза в пожилом возрасте и опасных переломов.

Легкое проглатывание и жевание: по сравнению с сыром с зернистой структурой, рикотта имеет полностью гладкую, мягкую консистенцию и легко расплавляется во рту. Благодаря этому пожилые люди, у которых могут возникать трудности с жеванием или глотанием, могут употреблять её безопасно и комфортно.

Натуральный концентрат витаминов: витамин А и витамин В12 активно поддерживают умственную бодрость, защищают нервную систему и способствуют сохранению остроты зрения.

Другие советы по здоровью

Ранее эксперты объяснили, что нужно съесть перед сном, чтобы дольше оставаться сытым и не набирать вес. Исследования показывают, что богатый белком вечерний перекус не только не мешает похудению, но и может способствовать восстановлению мышц и обмена веществ.

Также врачи назвали ключевое питательное вещество, которое помогает поддерживать здоровье почек. В частности, у здоровых людей, потребляющих больше калия, обычно ниже риск развития хронического заболевания почек в будущем.

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