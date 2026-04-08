Названы 5 продуктов, в которых витамина B6 больше, чем в бананах

Одна из функций витамина В6 – обеспечение нормальной работы нервной системы.

Бананы – отличный источник витамина B6. Средний фрукт содержит около 0,4 миллиграмма, или около 25% от суточной нормы, этого полезного вещества. Но есть продукты, в порции которых витамина В6 еще больше. Об этом пишет Verywell Health в статье, содержание которой проверила диетолог Карина Толентино.

Какова роль витамина B6

Согласно данным Управления пищевых добавок США, большинству взрослых требуется 1,3 мг витамина B6 в день, а беременным – 1,9 мг.

Отмечается, что этот витамин водорастворим, он помогает организму несколькими способами, в частности:

помогает вырабатывать антитела, борющиеся с инфекциями и болезнями;

обеспечивает нормальное функционирование нервов;

помогает вырабатывать гемоглобин – белок, переносящий кислород;

способствует расщеплению белков, чтобы организм мог их использовать;

помогает организму поддерживать сбалансированный уровень сахара в крови.

Издание назвало продукты, в которых витамина В6 больше, чем в бананах.

1. Желтоперый тунец

Тунец – это морская рыба, которую можно есть свежей или консервированной. Не все ее виды имеют одинаковую пищевую ценность. Для тех, кто хочет увеличить потребление витамина B6, лучшим сортом будет свежий желтоперый тунец.

По информации Управления пищевых добавок США, 85-граммовая порция вареного желтоперого тунца может обеспечить 0,9 мг витамина B6, или 53% от суточной нормы. Кроме того, эта рыба богата магнием, фосфором, калием, селеном, витамином B12.

2. Говяжья печень

В 85 г говяжьей печени содержится 0,9 мг витамина В6, или 53% от суточной нормы. Она считается суперпродуктом из-за высокой концентрации питательных веществ.

Говяжья печень низкокалорийна, богата белком и, по данным Министерства сельского хозяйства США, содержит железо, витамины А и B12, цинк, медь.

3. Нерка, или красный лосось, или серебристая форель

85 г этой рыбы содержат 0,6 мг витамина В6, что составляет 35% от суточной нормы.

Лосось – это жирная рыба с характерным розовым мясом. Он хорошо известен своей пищевой ценностью, в частности высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Кроме того, нерка содержит витамины А и B12, селен, калий, фосфор, магний, кальций.

4. Нут

В 1/2 стакана нута – 0,55 мг витамина В6, что составляет около 32% от рекомендуемой суточной нормы. Этот продукт принадлежит к семейству бобовых и содержит клетчатку, железо, белок.

По данным исследования, опубликованного в журнале Nutrients, нут – очень питательная добавка к цельнозерновому рациону. В нем содержатся полиненасыщенные жиры, витамины A, E и C, а также несколько минералов, в частности магний и калий.

5. Куриная грудка

В 85-граммовой порции этого мяса – 0,5 мг витамина В6, или 29% от суточной нормы. Это хороший выбор для тех, кто стремится избегать нездоровых жиров в рационе. Кроме того, это богатый источник белка. В 100 граммах куриной грудки – 22,5 грамма белка. Она также содержит достаточное количество магния, калия и фосфора.

Ранее УНИАН писал о 7 продуктах, в которых калия больше, чем в бананах. Отмечалось, что диета, богатая калием, способствует снижению кровяного давления и уменьшению риска инсульта. Среди продуктов со значительным содержанием этого микроэлемента – авокадо, батат, шпинат, арбуз, белая фасоль, сушеные абрикосы, лосось.

