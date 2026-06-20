Выбор хлеба может влиять на уровень сахара в крови и общее самочувствие.

Даже небольшие изменения в рационе могут заметно повлиять на уровень сахара в крови. И среди людей, которым это важно, нередко поднимается один и тот же вопрос – какой хлеб лучше: на закваске или дрожжевой? Ведь несмотря на схожий состав, организм реагирует на них по-разному. Об этом пишут эксперты из веб-сайта Health.

Какой хлеб полезнее - дрожжевой или на закваске

Влияние мучных изделий на уровень глюкозы в крови прежде всего зависит от содержания клетчатки, особенностей обработки зерна и скорости переваривания углеводов. И именно по этим показателям можно определить, полезнее ли для здоровья хлеб на закваске, чем хлеб на дрожжах.

Итак, хлеб на закваске готовят с использованием естественной ферментации – смеси диких дрожжей и полезных бактерий. В процессе брожения образуются органические кислоты, которые замедляют расщепление крахмала и поступление глюкозы в кровь. Благодаря этому сахар после еды повышается более плавно, без резких скачков.

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Белый хлеб, в свою очередь, обычно выпекают из рафинированной муки. В ней мало клетчатки и много быстроусвояемых углеводов, которые быстро превращаются в глюкозу. Кроме того, такой хлеб не проходит длительную ферментацию, которая могла бы замедлить переваривание углеводов.

Сперва стоит обратить внимание на гликемический индекс - этот показатель отражает, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови. По данным исследования из портала Springer Nature, обычного белого пшеничного хлеба он составляет около 71, что считается довольно высоким значением. А у хлеба на закваске этот показатель находится примерно на уровне 54, то есть немного ниже.

К тому же исследование из онлайн-библиотеки ScienceDirect показывает, что регулярное употребление продуктов из очищенного зерна с высоким гликемическим индексом может ухудшать контроль сахара в крови и повышать риск развития сахарного диабета 2-го типа.

Чем хлеб на закваске лучше хлеба на дрожжах

Однако это не означает, что белый хлеб нужно полностью исключить. Лучше просто контролировать размер порций и не делать его основным источником углеводов в рационе.

Если вы следите за уровнем сахара, выбирайте хлеб из цельнозерновой муки или качественный хлеб на закваске. Причем, согласно рекомендациям Центра биотехнологической информации США, желательно, чтобы в составе цельное зерно стояло на первом месте, а содержание клетчатки было не менее 3 г на ломтик. Также стоит избегать продукции с добавленным сахаром.

Но помимо того, какой хлеб полезнее - на закваске или на дрожжах, важно и то, с чем вы его едите. Сочетание с белковыми продуктами, полезными жирами и клетчаткой – например, яйцами, курицей, индейкой, фасолью или авокадо – помогает замедлить усвоение глюкозы и дольше сохраняет чувство сытости.

Таким образом, для контроля сахара в крови, профилактики диабета и более длительного насыщения лучше подходит хлеб на закваске, особенно цельнозерновой.

Белый хлеб может быть удобным источником быстрой энергии перед физической нагрузкой или при необходимости быстро восполнить запасы углеводов, но для ежедневного питания хлеб на закваске все же будет более полезным выбором.

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