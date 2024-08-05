Рассказываем, чем полезна дыня, а в каком случае она может навредить.

Дыня, так же, как и огурцы, и тыквы относится к семейству тыквенных культур. Появления этих спелых бахчевых мы ждем весь год, чтобы в августе лакомиться шикарным вкусом. УНИАН расскажет, когда нельзя есть дыню и почему.

Ранее мы говорили о том, как выбрать хорошую дыню.

В чем польза дыни - главные преимущества

Издание Health пишет, что дыня богата антиоксидантами, такими как витамин С и бета-каротин, а также прекрасно увлажняет организм, нормализуя водный баланс. Что касается того, как дыня влияет на желудок. то в этом случае она помогает улучшить пищеварение, предотвращает запоры и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Разберемся подробнее, в чем же польза дыни.

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Источник антиоксидантов

Дыни являются отличным источником антиоксидантов, природных молекул, которые помогают удалять свободные радикалы из организма. Если употреблять дыню регулярно, то можно снизить риск развития хронических заболеваний и болезней, связанных с сердцем и сосудами.

Каждый тип дыни обладает разным антиоксидантным профилем. Например, дыня является отличным источником бета-каротина, "провитамина", который превращается в организме в витамин А и поддерживает зрение и репродуктивное здоровье. Всего одна порция дыни обеспечивает почти треть вашей ежедневной потребности в витамине А.

Помощь в управлении водными ресурсами

Для того чтобы организм человека функционировал правильно, необходимо потреблять оптимальное количество воды. Около 20% наших потребностей в гидратации фактически удовлетворяются за счет еды, а не воды, которую мы пьем. К счастью, дыни являются одними из самых увлажняющих фруктов - 90% дыни - это вода. Заоблачное содержание воды в дынях делает их идеальной закуской в ​​жаркие летние дни.

Употребление достаточного количества жидкости помогает поддерживать постоянный уровень энергии, регулярный стул и подвижность суставов, также важно для предотвращения таких заболеваний, как камни в почках.

Поддержание иммунитета

Витамин С - отличный антиоксидант, который поддерживает здоровую иммунную систему, стимулируя выработку лейкоцитов и усиливая их действие против инородных захватчиков. С другой стороны, исследования показывают, что низкий уровень витамина С связан с большей восприимчивостью к болезням и инфекциям.

Более того, диетический витамин С помогает организму усваивать больше железа из продуктов растительного происхождения, таких как орехи, семена и бобы. Дефицит железа может снизить способность организма сопротивляться вредоносным организмам извне - витамин С решает эту проблему. К счастью, для получения такой пользы хватит одной порции дыни.

Улучшение состояния кожи

Высокое содержание витамина С и воды в дынях имеет решающее значение для здоровой и сияющей кожи. Витамин С способствует выработке самого распространенного белка в организме - коллагена. Коллаген поддерживает эластичность кожи, а также способствует заживлению ран. С возрастом уменьшение запасов коллагена способствует образованию морщин, а употребление в пищу продуктов, богатых водой, таких как дыня, также может помочь сохранить кожу более увлажненной и, следовательно, более эластичной.

Кому нельзя есть дыню - главные запреты

Кроме полезных свойств, важно знать, чем опасна дыня для человека. Далеко не всем можно употреблять этот продукт - дыня запрещена, если у вас:

аллергия на нее;

синдром раздраженного кишечника;

диабет 2 типа.

Также некоторые врачи не рекомендуют употреблять дыню кормящим и беременным женщинам, детям, людям преклонного возраста и тем, у кого наблюдается лишний вес.

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