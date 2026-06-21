Диетолог назвала чай №1, который уменьшает воспаление в организме

Это недорогой и безопасный вариант для тех, кто хочет естественным способом облегчить воспаление.

Чай – второй по популярности напиток в мире после воды, его пьют уже на протяжении веков. Независимо от того, приготовлен он из листьев, корней, цветов или сухофруктов, каждая чашка полна полезных свойств. В частности, этот напиток может снижать воспаление в организме, пишет сертифицированный диетолог Роксана Эхсани на страницах EatingWel.

По её словам, один из популярных видов чая – имбирный – превосходит другие по противовоспалительным свойствам.

"Этот крепкий, ароматный чай пробуждает ваши вкусовые рецепторы и богат антиоксидантами и противовоспалительными соединениями", – отметила эксперт.

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Она пояснила, что имбирь технически является корневищем, похожим на корнеплод. В свежем виде его можно найти в отделе овощей, там, где продаются лук и чеснок. Сушеный и молотый имбирь находится в отделе специй.

Из имбиря можно заваривать чай, в частности, используя кусочек свежего продукта или купив имбирный чай в листьях или пакетиках, сообщила Эхсани. Имбирь, пишет она, хорошо известен тем, что успокаивает тошноту, но также чай из него обладает удивительным спектром дополнительных преимуществ. Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Functional Foods, этот продукт содержит биоактивные соединения гингерол и шогаол, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Как пояснила диетолог, они могут усилить естественную антиоксидантную защитную систему организма, нейтрализуя вредные молекулы, которые могут повреждать клетки и вызывать воспаление.

"Имбирь особенно эффективен, поскольку он воздействует на несколько путей, задействованных в воспалительном процессе. Он может уменьшить симптомы, связанные с артритом, тошнотой и простудой. Существуют также доказательства того, что биоактивные соединения имбиря могут играть определенную роль в лечении различных воспалительных состояний, включая ревматоидный артрит, псориаз, красную волчанку и воспалительные заболевания кишечника", – отметила автор.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что имбирь может быть столь же эффективен, как и ибупрофен, когда речь идет о естественном обезболивании.

Есть также исследование, опубликованное в журнале Diabetology & Metabolic Syndrome, которое показало, что добавки имбиря могут уменьшить жировые отложения и снизить уровень холестерина и сахара в крови, что является факторами риска развития воспалительных состояний.

"Хотя исследования демонстрируют многообещающие противовоспалительные свойства имбиря, точное количество имбирного чая, необходимое для получения этих преимуществ, пока неизвестно. Тем не менее, имбирный чай – вкусный, недорогой и безопасный вариант для тех, кто ищет естественное средство для снятия воспаления", – заверила Эхсани.

Что такое воспаление

По словам автора, все мы в течение дня испытываем воспаление. Классическим примером воспалительной реакции, говорит она, является порез бумагой, в результате которого кожа отекает и краснеет.

"Точно так же интенсивные физические упражнения или контакт с повседневными микробами в офисе или продуктовом магазине могут спровоцировать воспаление. Все это считается острым воспалением – временным состоянием, которое проходит, как только угроза для вашего организма исчезает", – говорится в статье.

Однако хроническое воспаление – совсем другая история, подчеркнула Эхсани. По её словам, это длительный процесс, который является причиной многих заболеваний: инсульта, хронических заболеваний дыхательных путей, болезней сердца, диабета.

"Эти состояния поражают миллионы людей, а хронические воспалительные заболевания являются основной причиной смертности во всем мире", – сообщила она.

Хорошая же новость заключается в том, что острое и хроническое воспаление можно контролировать с помощью своего образа жизни. Для этого нужно достаточно спать, справляться со стрессом и придерживаться противовоспалительной диеты, рассказала эксперт.

"Как диетолог, я всегда рекомендую начинать с одной небольшой и простой цели... Включение имбирного чая в ваш ежедневный рацион – это недорого, вкусно и легко начать прямо сейчас", – отметила она.

Ранее УНИАН писал о растении, цветы которого собирают в июне, чтобы зимой иметь чай от простуды. Отмечалось, что лечебные свойства обладают и листья, и цветы липы. В листьях, в частности, содержатся фенольные кислоты, флавоноиды, гликозиды. Благодаря этому они укрепляют сосуды, обладают мочегонными, противовоспалительными и антисептическими свойствами, а также снижают кровяное давление. Цветки липы обладают защитным, смягчающим, противокашлевым и успокаивающим действием на слизистые оболочки пищеварительного тракта и горла.

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