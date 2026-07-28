Не только минеральная ванна: какую еще пользу скрывают термальные воды

Теплая вода полезна для суставов, но некоторым людям следует избегать термальных курортов.

Основным целебным свойством термальных вод считают растворенные в ней минералы и другие природные компоненты. Например, сернистая термальная вода, которая имеет характерный запах, насыщает организм, - через кожу и через легкие, - серными соединениями. Они могут оказывать благотворное физиологическое воздействие, пишет венгерский сайт termalonline.

Однако польза обусловлена не только содержащимися в воде минералами. Температура воды также играет важную роль. Стоит избегать слишком горячих бассейнов, поскольку они создают высокую тепловую нагрузку, но термальная вода температурой около 36–38 градусов Цельсия, как правило, приятна и оказывает благотворное воздействие.

Вода такой температуры может помочь расслабить мышцы, снять боль, уменьшить мышечные спазмы и облегчить физическое и психическое напряжение. Теплая вода и ее плавучесть облегчают движение в затекших суставах.

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Во время термальных ванн кровообращение организма также адаптируется к теплой среде. Тепло изменяет распределение крови в организме, что может положительно сказаться на кровообращении.

Также полезно, что организму приходится постоянно адаптироваться к нагрузке теплой воды. Этот адаптационный процесс способствует поддержанию хорошего общего состояния организма, что играет важную роль как в профилактике заболеваний, так и в ускорении выздоровления.

Кому противопоказаны теплые купания

Однако при принятии ванны крайне важна умеренность. Не рекомендуется ни слишком низкая, ни слишком высокая температура воды, поскольку обе могут излишне нагружать организм. В случае определенных заболеваний купание в горячей воде противопоказано. К ним относятся лихорадка и активные воспалительные процессы, включая воспаление суставов и пищеварительной системы.

Также не рекомендуется находиться в теплой термальной воде при сердечных заболеваниях, сопровождающихся сердечной недостаточностью, а также при наличии тяжелой формы гипертонии. Также следует избегать посещения теплых бассейнов при частых приступах астмы, рецидивирующих спазмах желчного пузыря или почек, а также в течение шести месяцев после перенесенного инфаркта миокарда или инсульта. При наличии онкологических заболеваний также требуется повышенная осторожность.

Футуристический банный комплекс в Копенгагене

Напомним, что многие европейские города имеют развитую культуру саун и спа. Например, своими термальными бассейнами славится Будапешт. При этом одним из главных центров водного wellness-отдыха называют Скандинавию.

Недавно, в Копенгагене открылся новый Water Culture House. Комплекс расположится в гавани Копенгагена рядом со зданием городской Оперы. И при этом архитектурный ансамбль, разработанный японским бюро, может стать дополнительной изюминкой столицы Дании.

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