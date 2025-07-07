Врач рассказала, какие БАДы можно принимать, а от каких лучше отказаться.

Пропить витамины "для здоровья" рано или поздно может захотеть любой человек. Тем не менее, пойти к врачу, пройти обследование и получить назначение - задача невыполнимая, многие предпочитают подбирать себе БАДы по советам подруг, интернета или методом проб и ошибок. Узнайте, какие витамины можно пить без назначения врача, а какие считаются "пустышками" и пользы не принесут.

Какие добавки можно принимать постоянно

Дипломированный диетолог Мэдди Паскуариелло рассказала изданию Healthline, что добавки не являются единственным решением для большинства взрослых людей, если им нужно улучшить состояние здоровья. Более того, если есть серьезные проблемы, то диетолог в первую очередь будет обращаться не к витаминам, а, скорее, к изменению рациона и физическим нагрузкам.

Диетолог и член коллектива практикующих врачей Needed Стефани Грюнке, в свою очередь, допускает, что в некоторых случаях добавки могут быть рекомендованы врачом как стандарт. Это необходимо, если нужно восполнить недостаток питательных веществ в рационе.

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Врачи озвучили список, какие добавки принимать без опасений.

Витамины для беременных и кормящих мам

Специалисты Американского колледжа акушеров-гинекологов рекомендуют девушкам начинать принимать такие добавки, когда они пытаются забеременеть, и продолжать прием на протяжении всей беременности. Для девушек "в положении" и тех, кто хочет стать мамой, особенно полезными будут фолиевая кислота и железо.

Витамин D

Солнце - естественный источник витамина D, а яичный желток и жирная рыба - качественные пищевые источники. В остальном, по данным Национального института здоровья (NIH), выбор невелик. Сделать так, чтобы витамин Д поступал в достаточном количестве в организм с пищей, практически невозможно.

Согласно рекомендациям NIH, людям в возрасте от 1 года до 70 лет необходимо 600 МЕ в день, а людям старше 70 лет - 800 МЕ в день. Поскольку получить эту норму из пищи довольно сложно, врачи считают, что добавки с витамином D стоит принимать даже в младенческом возрасте.

Омега 3

Одним из самых популярных витаминов, возможно, является Омега 3. Это жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, такой как лосось, и орехах, например, грецких. Healthline сообщает, что такие добавки можно принимать людям с недостатком жирных кислот в организме. Врачи национального центра комплементарного и интегративного здоровья (NCCIH) считают, что Омега-3 помогают улучшить состояние сердечной системы и смягчить симптомы ревматоидного артрита.

B12

B12 в естественном виде содержится в продуктах животного происхождения, и он важен для образования красных кровяных телец, формирования ДНК, нормального функционирования нервной системы, метаболизма клеток. По словам врачей, витамин В12 стоит употреблять тем, у кого он в дефиците, особенно если человек не получает животный белок с пищей.

Железо

Железо содержится в таких продуктах, как орехи и темная листовая зелень. Людям с дефицитом железа и пограничной анемией может быть полезно принимать добавки с железом.

Магний

Магний может помочь снизить кровяное давление, увеличить продолжительность сна, снизить уровень сахара в крови и улучшить настроение.

Какие добавки принимать не нужно

Издание Healthline объясняет не только то, какие добавки нужно принимать каждый день, но и основываясь на словах врачей перечисляет витамины, вообще не обязательные к употреблению.

К ним медики отнесли БАДы зеленого цвета в виде порошков или водорослей, якобы способные заменить натуральную зелень. Также в перечень попали пробиотики, как одна из самых популярных добавок. Однако по данным Национального центра комплементарного и интегративного здоровья доказательств в пользу применения пробиотических добавок при таких заболеваниях, как диарея и язвенный колит, на данный момент нет.

Кроме того, Healthline сообщает, что любые "ударные" дозы витаминов вредны. Например, слишком большое количество витамина D может привести к проблемам с почками, а слишком большое количество витамина С - к проблемам с пищеварением.

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