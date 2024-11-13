Врач рассказал, для чего нужен витамин b12 и в какой пище он содержится.

Витамин B12 необходим не только для предотвращения развития анемии и корректной работы нервной системы, но и для многих других жизненно важных процессов. УНИАН расскажет, как повысить витамин B12 в организме, какие продукты употреблять и можно ли не пить таблетки.

Что представляет собой B12 витамин - для чего он женщине

Гастроэнтеролог, терапевт, УЗИ-специалист Станислав Кравчук эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказал, что в женском организме, как и в мужском, есть много клеток, которые очень часто делятся - костный мозг, эпителий, ткани пищеварительной системы. Если женщина беременеет - оплодотворяется яйцеклетка и начинает развиваться плод, то клетки женского организма тоже очень часто делятся. Именно для обеспечения этого деления нужны все витамины, а особенно - витамины В12 и В9.

Как проявляется дефицит витамина B12 - симптомы

Эксперт говорит, что есть классические проявления нехватки витамина В12:

Видео дня

Анемия (малокровие, - плохо образуются красные кровяные тельца и имеют дефекты).

Глоссит - воспаление языка, он становится гладким, будто покрытым лаком.

Нервно-психические изменения. Самыми распространенными неврологическими симптомами дефицита витамина В12 являются симметричные парестезии (ощущение покалывания, онемения, щекотки, жжения кожи человека без видимого физического раздражения) и проблемы с походкой.

Кравчук отмечает, что это очень крайние проявления. Серьезный дефицит витамина B12 в организме встречается редко. Если есть небольшая нехватка витамина b12 - симптомы будут другими. Например, недостаток из-за несбалансированного питания приведет к частым болезням и слабости.

В каких продуктах содержится витамин B12 - перечень

Специалист считает, что витамин В12 есть исключительно в животной пище.

Этот витамин содержится, в частности, в мясе, молоке и яйцах. Если человек не употребляет такую пищу, то ему нужно принимать добавку, в которой есть этот витамин.

Без показаний врача потреблять витамин В12 есть смысл только людям, которые не потребляют животную пищу, или тем, у кого в рационе мало продуктов животного происхождения.

Вас также могут заинтересовать новости: