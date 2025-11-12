Они объяснили, что их одновременный прием нейтрализует все полезные свойства.

Прием добавок и витаминов может улучшить общее состояние здоровья, но время и комбинации имеют значение.

Некоторые сочетания могут снизить усвоение или вызвать побочные эффекты, пишет Health.

1. Кальций и железо

"И кальций, и цинк могут блокировать усвоение добавок с железом, поскольку они конкурируют за всасывание в кишечнике", - рассказала доктор медицинских наук Дженнифер Уоррен.

"Чтобы обеспечить наилучшее усвоение, принимайте железо утром с водой или цитрусовым соком, так как витамин С может способствовать усвоению железа, и избегайте приема других добавок как минимум в течение двух часов", - рекомендовала Уоррен.

Если добавки железа вызывают тошноту при приеме натощак, можно принимать их с небольшим количеством пищи.

Кальций также следует принимать отдельно для оптимизации усвоения.

2. Кальций и цинк

"Кальций и цинк конкурируют за усвоение в кишечнике, поэтому их одновременный прием может снизить усвоение каждого из них", - объяснил доктор медицинских наук С. Вивек Лал.

"Цинк поддерживает иммунную функцию и заживление, а кальций помогает восполнить дефицит питательных веществ, необходимых для здоровья костей. Плохое усвоение из-за конкуренции с другими питательными веществами влияет на эти преимущества", - сказал он.

Специалист посоветовал принимать добавки кальция во время еды и исключать цинк из богатых кальцием блюд или добавок.

Примечательно, что некоторые формы кальция, например, цитрат кальция, можно пить независимо от приема пищи, а другие, например, карбонат кальция, следует принимать во время еды.

3. Цинк и медь

"Эти минералы конкурируют за всасывание, поскольку имеют схожие транспортеры в путях всасывания", - рассказала диетолог Хелен Тиу.

Исследования показывают, что длительный прием 60 мг или более цинка в день может ухудшить всасывание меди и снизить ее уровень в крови. Дефицит меди может вызвать такие проблемы со здоровьем, как анемия и мышечная слабость. Важно не превышать допустимую дозу цинка, которая для взрослых составляет 40 миллиграммов в день.

"Разделяйте прием этих минералов в течение дня или выбирайте сбалансированную минеральную или поливитаминную добавку с пониженными дозами цинка и меди", - посоветовала Тиеу.

4. Рыбий жир и гинкго билоба

"Гинкго билоба и высокие дозы рыбьего жира подавляют функцию тромбоцитов, поэтому их одновременный прием может повысить риск кровотечения из-за разжижения крови", - пояснил Лал.

Чтобы обезопасить себя, Лал рекомендовал избегать одновременного приема этих добавок, рассмотреть возможность снижения дозировки или чередования приемов.

5. Активированный уголь с любыми питательными веществами

Активированный уголь не следует принимать вместе с витаминами и минеральными добавками. "Активированный уголь связывается с минералами и витаминами, тем самым ухудшая усвоение", - сказал Лал.

Лал рекомендовал пить активированный уголь короткими, целенаправленными дозами и разделяя их прием со всеми лекарствами и добавками на 2–4 часа.

Другие новости о добавках и витаминах

Ранее диетологи рассказали, какие витамины полезны, а какие абсолютно ничего не дают. В частности, диетолог Мэдди Паскуариелло рассказала, что добавки не являются единственным решением для улучшения состояния здоровья. Она отметила, что при проблемах со здоровьем лучше в первую очередь обращаться не к витаминам, а менять рацион и физические нагрузки.

