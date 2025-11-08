Лосось не единственный продукт, богатый этим важным питательным веществом.

Получить достаточное количество витамина D только из пищи сложно, но если говорить о пищевых источниках, лосось занимает одно из первых мест, обеспечивая почти 400 международных единиц (МЕ) в каждой порции.

Тем не менее, он не единственный продукт, богатый этим важным питательным веществом, которое поддерживает нервную, мышечную и иммунную функции, а также помогает организму усваивать кальций, пишет Health.

Вот 3 продукта, которые содержат больше витамина D на порцию, чем лосось, и 4, которые содержат столько же.

1. Рыбий жир

Всего одна столовая ложка содержит около 1350 МЕ витамина D - почти втрое больше, чем одна порция лосося.

Рыбий жир, получаемый из печени атлантической трески, можно найти в обычном продуктовом магазине или аптеке.

2. Грибы, подвергнутые воздействию ультрафиолета

Грибы, подвергнутые воздействию ультрафиолета, еще один отличный источник витамина D. На упаковках обычно указывается это воздействие, часто упоминая, что грибы богаты витамином D. Распространенные виды:

Кримини

Портабелла

Шиитаке

Белые шампиньоны

Примерно полстакана - около 5 шампиньонов или один портабелла - содержит примерно 800–1200 МЕ витамина D, сказала Эми Вуд, президент и генеральный директор Совета по грибам.

3. Радужная форель

В порции весом 85 г содержится около 645 МЕ витамина D, сказала диетолог Морган Уокер.

Какие продукты содержат столько же витамина D, сколько и лосось

Консервированные сардины;

Консервированный светлый тунец;

Маринованная сельдь.

Обогащенные напитки: несладкое соевое молоко (120 МЕ на стакан), коровье молоко (111 МЕ на стакан), нежирный кефир без добавок (100 МЕ на стакан), апельсиновый сок (100 МЕ на стакан).

Сколько витамина D нужно

Большинству взрослых рекомендуется получать не менее 600 МЕ витамина D в день. Витамин D можно получать с пищей, или организм может вырабатывать его под воздействием солнца. Этот процесс может быть затруднен в зимние месяцы.

